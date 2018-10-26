Пересчитали фальшивки: в Новосибирске нашли поддельные банкноты на 1,3 миллиона

В банковском секторе Новосибирской области за девять месяцев 2018 года выявили 302 поддельные купюры на общую сумму около 1,3 миллиона рублей.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом 5000 рублей — 84% от общего количества, или 255 банкнот.

Поддельных купюр новых номиналов — 200 и 2000 рублей — в регионе не обнаружили,

сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.



На втором месте по популярности у мошенников — банкноты номиналом 1000 рублей, таких обнаружили в семь раз меньше — 39 штук. И только восемь банкнот (3%) были других номиналов — 50, 100, 500 рублей.

