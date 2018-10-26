Пересчитали фальшивки: в Новосибирске нашли поддельные банкноты на 1,3 миллиона

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Банкноты образца 1997 года постепенно ветшают и выходят из оборота, но срок обращения купюр крупных номиналов достаточно длителен, поэтому важно знать признаки подлинности, уверены в банке
В банковском секторе Новосибирской области за девять месяцев 2018 года выявили 302 поддельные купюры на общую сумму около 1,3 миллиона рублей.
Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом 5000 рублей — 84% от общего количества, или 255 банкнот.
Поддельных купюр новых номиналов — 200 и 2000 рублей — в регионе не обнаружили,
сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.
На втором месте по популярности у мошенников — банкноты номиналом 1000 рублей, таких обнаружили в семь раз меньше — 39 штук. И только восемь банкнот (3%) были других номиналов — 50, 100, 500 рублей.
«Практически все выявленные фальшивые пятитысячные имитируют банкноты образца 1997 года. Они были выпущены в оборот в 2006 году, а в 2010-м купюры модифицировали. Подделывать новые купюры значительно сложнее, так как количество и качество защитных признаков выросло. Особенно внимательно проверять банкноты нужно там, где нет специальных приборов определения подлинности, — в маленьких магазинах, киосках, кафе, на рынке, — или если вы продаёте что-то с рук за наличные деньги», — добавили в пресс-службе.
Ранее НГС публиковал подробную инструкцию, как распознать поддельные купюры, — после массового вброса в банкоматы фальшивых пятитысячных купюр.
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Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой
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