Сибиряк на лодке отправился на Обское море и утонул: его ищут водолазы

Пока поиски результатов не дали

Несчастный случай произошёл в районе села Милованово
Несчастный случай произошёл в районе села Милованово

Сегодня, 25 октября, водолазы Бердского поисково-спасательного отряда приступили к поискам мужчины, который утонул в Обском море.


Помощи в поисках у спасателей сегодня попросила полиция Ордынского района, рассказал корреспонденту НГС начальник поисково-спасательного подразделения Бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.


По его словам, в письме от полиции говорилось о том, что нужно найти утонувшего мужчину 1969 года рождения, который днём 24 октября вышел на лодке в залив Обского водохранилища возле села Милованово Ордынского района. В итоге в 9:00 на место выехала поисково-спасательная группа из четырёх человек, в том числе три водолаза.


«По прибытии на место провели работу с очевидцами и, соответственно, приступили к водолазным работам. Два водолаза сегодня отработали примерно по часу — результатов не было. <…> Вероятнее всего, это связано с тем, что не совсем точно указали место происшествия, и хоть это и заливчик небольшой — протока, она имеет небольшое течение, возможно, пострадавшего отнесло в сторону по течению. Было принято решение на основании повторной заявки от начальника полиции по Ордынскому району завтра продолжить водолазные работы», — сообщил Сергей Козин.


Как предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, перед тем как выйти на воду на маломерном судне, стоит сообщить о об этом своим родным и надеть спасательный жилет. Кроме того, не стоит садиться в лодку пьяным. В это время года вода очень холодная, и при попадании в неё, особенно без спасательного жилета, можно быстро погибнуть, добавили в МЧС.


В начале октября два новосибирских аквалангиста погибли при погружении в заброшенный карьер в Кемеровской области. Одного из них нашли на следующий день после происшествия, второго — только спустя пять суток.

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