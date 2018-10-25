Шлагбаум оберегает: закрытие парковки у суда объяснили законом о противодействии терроризму

Блогеры с канала «Новосибирский» получили ответ Заельцовского суда, на который они подали в суд

В Заельцовском суде говорят, что шлагбаум обеспечивает безопасность работников и посетителей суда
В Заельцовском суде говорят, что шлагбаум обеспечивает безопасность работников и посетителей суда


Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов получили из Заельцовского районного суда ответ на свое заявление о возможном нарушении закона самим райсудом. 


Заявление в суд на суд блогеры подали ещё в сентябре в связи с неправомерным, как они считают, перекрытием муниципальной парковки возле государственного учреждения на Дачной, 35А.


«Шлагбаум на территории суда установлен с целью обеспечения безопасности граждан, судей, государственных гражданских служащих, а также обеспечения сохранности государственного имущества в порядке, определённом Федеральным законом "О противодействии терроризму" <…>, ФЗ "О пожарной безопасности"», — сообщает в ответе новосибирцам председатель суда Татьяна Капитоненко. В ответе она уточнила, что все желающие могут поставить машины в парковочных карманах, которые расположены напротив здания.


Видео, где блогеры комментируют ответ из Заельцовского суда, они выложили на своём You-Tube-канале «Новосибирский».



«Мы ожидали такой ответ. Но кто дал право на это (на ограждение парковки. — Прим. ред.)? <…> Тут-то понятно: ответ от человека, который всем этим заведует, кому эти удобства принадлежат, он говорит, что им удобно, а ваше место — через дорогу. <…> Сейчас мы ищем юриста, чтобы он нам составил исковое заявление в вышестоящий областной суд», — рассказал Денис Новичков.


Новосибирские блогеры с YouTube-канала «Новосибирский» часто вступают в конфликты по поводу захваченных муниципальных парковок и не только с государственными учреждениями, но и частными компаниями. Один из последних роликов был снят на парковке возле здания компании «Трапеза» на 2-й Воинской, 51. 

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