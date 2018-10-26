В Чемском бору посадили сосны — спустя пару дней по ним ездят машины
Саженцы появились на поляне несколько дней назад
В Чемском бору Новосибирска машины начали ездить по поляне, где на этой неделе активисты посадили молодые сосны.
Фотография, на которой запечатлены повреждённые деревья, появилась в паблике «На ОбьГЭСе» в соцсети «ВКонтакте».
Автор фото, попросившая представить её Еленой, рассказала, что вчера была в Чемском бору и заметила, что деревья повреждены.
Эти сосны появились здесь 23 октября — в этот день активисты высадили в бору 3 тысячи саженцев. Светлана Каверзина, которая участвовала в высадке сосен, рассказала, что сама не видела сосны, но общественники были готовы к таком повороту. Она отметила, что дорога, которая там есть, — незаконная, а машины ездят там по привычке.
«Вполне может быть. Три тысячи сосен, и по дороге их может десятка два всего. <...> Мы к этим потерям были готовы. Вообще, хотели всю поляну засадить соснами, но там, где ездят машины, испортили почву уже капитально», — пояснила Каверзина.
Также она добавила, что после посадок трактор перекапывал несанкционированную дорогу рядом с посадками.
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Елена Громкова
Фото очевидца, vk.com/naobgese