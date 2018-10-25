Ещё не все раскопано: энергетики разроют ещё три улицы
Теплотрассы будут ремонтировать на улицах Троллейной, Чаплыгина и Большевистской
В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что из-за ремонта теплотрассы поменяется схема движения на трёх улицах Новосибирска.
«На улице Чаплыгина в районе дома 49 проезжая часть сужена на 5 метров. На улице Большевистской в районе дома
Кроме того, теплоэнергетики перекопают участок дороги на улице Троллейной, напротив железнодорожных путей по улице Немировича-Данченко, 2/1.
«Сужена проезжая часть на 4 метра в связи устранением выявленного дефекта <…>. На период ремонтных работ потребители, проживающие на Северо-Чемском жилмассиве, могут наблюдать ухудшение гидравлического и температурного режимов, возможные неполадки будут устранены 26 октября к 15 часам. Работы по благоустройству данного участка и восстановлению схемы движения автотранспорта энергетики планируют завершить до 1 ноября», — добавили в СГК.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и временной разметкой.
Ранее стало известно, что жители пяти многоэтажек в рабочем посёлке Краснообск под Новосибирском со вчерашнего дня сидят без воды, света и отопления. Аварийное отключение произошло около полуночи — без электроэнергии и воды остались многоквартирные дома.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова из архива НГС (1), схема СГК (2)