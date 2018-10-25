Ещё не все раскопано: энергетики разроют ещё три улицы

Теплотрассы будут ремонтировать на улицах Троллейной, Чаплыгина и Большевистской

Энергетики приступили к работам 24 октября





В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что из-за ремонта теплотрассы поменяется схема движения на трёх улицах Новосибирска.





«На улице Чаплыгина в районе дома 49 проезжая часть сужена на 5 метров. На улице Большевистской в районе дома № 45 сужение на 2 метра, изменения связаны с устранением выявленных дефектов на магистральных трубопроводах. Благоустройство и нормальная схема движения автотранспорта на указанных участках будут восстановлены до 5 ноября», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.





Кроме того, теплоэнергетики перекопают участок дороги на улице Троллейной, напротив железнодорожных путей по улице Немировича-Данченко, 2/1.







«Сужена проезжая часть на 4 метра в связи устранением выявленного дефекта <…>. На период ремонтных работ потребители, проживающие на Северо-Чемском жилмассиве, могут наблюдать ухудшение гидравлического и температурного режимов, возможные неполадки будут устранены 26 октября к 15 часам. Работы по благоустройству данного участка и восстановлению схемы движения автотранспорта энергетики планируют завершить до 1 ноября», — добавили в СГК.





Схема сужения дорог





Водителей и пешеходов просят быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и временной разметкой.



Ранее стало известно, что жители пяти многоэтажек в рабочем посёлке Краснообск под Новосибирском со вчерашнего дня сидят без воды, света и отопления. Аварийное отключение произошло около полуночи — без электроэнергии и воды остались многоквартирные дома.