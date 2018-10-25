В Новосибирске откроют новый военный суд

Теперь в Новосибирске может появиться кассационный военный суд

Сегодня, 25 октября, Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект о создании и упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных подразделений в регионах, так называемых судебных присутствий. Теперь в Новосибирске может появиться кассационный военный суд.







Информация о решении депутатов Госдумы появилась на сайте «Система обеспечения законодательной деятельности» 25 октября. Согласно тексту документа, депутаты предлагают провести судебную реформу, упразднив и объединив некоторые военные суды. Так, например, один из новосибирских военных судов предлагается закрыть, образовав вместо него кассационный военный суд.





«Упразднить Западно-Сибирский окружной военный суд, передав в юрисдикцию 2-го Восточного окружного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению Западно-Сибирского окружного военного суда», — говорится в тексте законопроекта.





Сейчас Второй окружной военный суд называется Восточно-Сибирским окружным военным судом. После вступления законопроекта в силу его переименуют. Он будет располагаться в Чите, однако в Новосибирске у суда будет «постоянное присутствие».





По словам председателя судебной коллегии по делам военнослужащих Владимира Хомчика, подготовленный законопроект приведёт структуру военных судов в соответствие — каждая инстанция будет находиться в отдельном суде.





«Дополнительных расходов создание кассационного и апелляционного судов по делам военнослужащих не потребует, поскольку их предполагается создавать на базе действующих окружных военных судов», — цитирует ТАСС слова Владимира Хомчика.







В пресс-службе Западно-Сибирского окружного военного суда от комментария отказались до вступления законопроекта в силу.







Недавно в Новосибирском областном суде сменилось руководство — место ушедшей в отставку Риммы Шатовкиной заняла её заместитель Елена Пилипенко. Сейчас она исполняет обязанности председателя.