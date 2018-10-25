В ТЦ, названном в честь «Холидея», открылся большой супермаркет другой сети

Вывеску «Холидея» на ТЦ сменила вывеска нового арендатора





Сеть «Лента» открыла очередной — 20-й магазин формата супермаркет в Новосибирске. Он находится в торговом комплексе под названием «Family Холидей», который несколько лет назад построил для себя местный ритейлер.







«Лента» заняла в «Family Холидей» большую часть помещения, которое освободилось после того, как «Холидей» закрыл здесь свой флагманский супемаркет. Это стандартный для питерской сети магазин площадью 1350 кв. м с 13 тысячами наименований товаров (данные «Ленты»).







Магазин «Ленты» меньше работавшего здесь «Холидея» примерно на четверть





ТЦ был построен самим «Холидеем» и первоначально назывался «Берёзовая роща» по названию ближайшего парка. Магазин новосибирской сети был открыт в 2015 году. Часть ассортимента магазина производилась на месте — выпечка, кулинария и др. Тогда владельцы «Холидея» полагали, что такой формат (в компании называли его «суперстор») станет одним из основных направлений развития ритейлера. Годом позже ТЦ даже переименовали в «Family Холидей», чтобы подчеркнуть наличие здесь магазина сети. Уже в мае этого года в ТЦ открылся двухзальный кинотеатр Cinema Public.







«Фермер-центр.рф» пока продолжает работать рядом с конкурентом





Уже в этом году новосибирский ритейлер начал интенсивно избавляться от магазинов, полностью ликвидировав сети «Холидей классик» и «Сибириада» и переведя оставшиеся точки под бренды «Холди» и «Холди дискаунтер». Был закрыт и магазин в «Family Холидей» — компания оставила здесь небольшую торговую точку своего бренда «Фермер-центр.рф», которая торгует товарами под собственной маркой.







По данным 2ГИС, сейчас у «Холидея» в Новосибирске и окрестностях 19 магазинов «Холди» и 46 «Холди дискаунтеров». Это на 19 торговых точек меньше, чем было в январе 2018 года. Похожая ситуация и у другого крупного местного ритейлера — «Новых торговых систем». Сейчас эта компания располагает 17 магазинами «Универсам удачных покупок», «Лидер экономии» и «Супермаркет плюс», хотя ещё в начале года их было 37. При этом «Новые торговые системы» делают ставку на свои премиальные супермаркеты — «Бахетле» и «Добрянка».





Больше всего продовольственных магазинов сейчас в Новосибирске у алтайской сети «Мария-Ра» (197 точек). Следом идут «Ярче!» (130), «Магнит» (105) и «Пятерочка» (102). Все эти сети активно открывают новые магазины — с начала года общее число супермаркетов в Новосибирске снова начало расти.