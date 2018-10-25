Прокуратура подала на мэрию в суд из-за глубокой и длинной колеи на проспекте в Академгородке

Протяженность проспекта — более 2 километров, колею нашли на участке в полтора километра





Прокуратура Советского района Новосибирска вместе с автоинспекцией проверила дорожное полотно на проспекте Академика Лаврентьева — ведомство получило информацию о плохом состоянии проспекта.







«При проведении прокурорской проверки произведены замеры колеи, установлено, что её глубина составляет от 5 до 8 см, ширина от 100 до 130 см на участке дороги длиной 1500 м», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. По данным справочника 2ГИС, протяжённость всего проспекта — более 2 километров. Таким образом, колея заняла больше половины длины проспекта.



Кроме того, аналогичные нарушения были выявлены на участке улицы Кутателадзе в сторону улицы Демакова, на Бердском шоссе на участке пересечения с Университетским проспектом и на участке пересечения с улицей Лесосечной.



«С целью устранения требований федерального законодательства прокурор Советского района в Центральный районный суд Новосибирска предъявил иск об обязании департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска привести устройство элементов дороги в соответствие с требованиями закона», — сообщает областная прокуратура.







НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать иск.





В июне прокуратура Октябрьского района Новосибирска подавала иск к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии из-за неровной дороги к Плющихинскому жилмассиву.