Новосибирская предпринимательница потеряла позиции в рейтинге богатейших женщин Forbes

Составители рейтинга оценили состояние Наталии Филёвой (на фото слева) в 600 миллионов долларов

Сегодня, 25 октября, журнал Forbes назвал 25 богатейших женщин России — в их число вошла совладелица новосибирской авиакомпании «Сибирь» Наталия Филёва.







Составители рейтинга поместили председателя совета директоров группы компаний S7 Наталию Филёву на 4-е место. По сравнению с прошлым годом предпринимательница потеряла одну позицию в рейтинге, хотя её состояние за это время не изменилось, оставшись на уровне 600 миллионов долларов.







У 55-летней Натальи Филёвой двое детей, она замужем за предпринимателем Владиславом Филёвым.







«В 1997 году супруги Наталия и Владислав Филёвы выкупили у сотрудников акции авиакомпании "Сибирь". После кризиса 1998 года они стали владельцами контрольного пакета предприятия и занялись развитием бизнеса за счёт поглощения мелких авиаперевозчиков. В 2006 году на базе подразделений "Сибири" возникла группа S7, компания провела ребрендинг. Сегодня группа S7 остается вторым после "Аэрофлота" авиаперевозчиком страны. В 2017 году авиакомпании группы S7 — "Сибирь" и "Глобус" — обслужили 14,25 миллиона пассажиров», — пишет издание.







Рейтинг богатейших женщин России, как и в прошлом году, возглавила Елена Батурина — жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. «В этом году её состояние увеличилось на 200 миллионов долларов и составило 1,2 миллиарда долларов», — подсчитали составители рейтинга.





Также в тройку лидеров вошли генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и частный инвестор Елена Рыболовлева. Состояние каждой из них Forbes оценил в 600 миллионов долларов.

