Тепло и мокро: в выходные в Новосибирск придёт долгожданное потепление

Синоптики составили прогноз погоды на конец недели

В выходные синоптики прогнозируют небольшой дождь и волну потепления
В выходные синоптики прогнозируют небольшой дождь и волну потепления


Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в выходные: в город идёт сильное потепление, которое закончится прямо к началу новой рабочей недели.


«К нам идут южные потоки воздуха с территории Казахстана. Будет проходить ложбина циклона, и проходить холодный фронт будет в ночь на понедельник», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, сегодня, 26 октября, в Новосибирске осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер. Его скорость ночью составит 3–8 м/с. Температура днём поднимется до +9 градусов.


«В субботу, 27 октября, будет так же тепло, без осадков. Температурный фон существенно не изменится. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Суббота благоприятный и хороший день. 28 октября ночью без осадков, а днём уже небольшой дождь ожидаем. Ветер юго-западный, западный, ночью 5–10 м/с, а днём 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температурный фон ночью будет +2...+4 градуса, а днём +12...+14 градусов. Из всех трёх дней воскресенье будет самым тёплым», — сообщила Марина Виноградова.


Недавно синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму — уже через месяц в Новосибирске будет минус 25 градусов.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА

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