Жители пяти многоэтажек под Новосибирском остались без света и отопления из-за аварии
Очевидцы говорят, что авария произошла на трансформаторной подстанции
Жители пяти многоэтажек в рабочем посёлке Краснообск под Новосибирском со вчерашнего дня сидят без воды, света и отопления. Аварийное отключение произошло около полуночи — без электроэнергии и воды остались многоквартирные дома.
«Я сегодня утром сходил в нашу краснообскую администрацию. Там главный инженер этого ЖКХ, он говорит, что это не наш эксплуатационный участок. <…> Подходя к трансформаторной подстанции, я увидел, что утром там работало два человека. <…> Я съездил по делам, вернулся. Часов в 10 здесь собралась куча народа, вышел молодой человек. Я задал ему вопрос, он ответил, что разбираются», — рассказал житель дома
По словам другой жительницы Краснообска, бывшего председателя правления ТСЖ дома
«У нас сначала исчез свет в одном подъезде, лифты встали. Мы, естественно, везде сообщили. Приехали те, кто обслуживает, и они там копались. <…> Через 40 минут там произошел какой-то хлопок внутри. Жители дома нашего срочно отогнали машины <…> Пожарная приезжала», — рассказывает Татьяна.
В администрации поселка Краснообск корреспонденту НГС пояснили, что ситуация находится под контролем.
«Обслуживает эту подстанцию ООО "СибЭТЛ" <…> Они должны были утром еще устранить эту ситуацию, потом передвинули на 12 часов дня. И сейчас передвинули на 15 часов», — сообщил Валерий Луценко, ведущий специалист по ГО, ЧС и пожарной безопасности Краснообска.
В компании «СибЭТЛ» причиной такого длительного отключения назвали аварийную ситуацию на электроустановке.
В прошлый четверг произошло аварийное отключение в Первомайском районе. Тогда несколько домов микрорайона «Березовый» остались без воды, света и отопления.
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Александра Трофименко
Фото Ольги Бурлаковой