«Чудом её спасло»: врачи прооперировали сибирячку, попавшую в ДТП с семьёй директора «Карачинской»

В день жуткой аварии отец вёз её из аэропорта

Из-за лобового столкновения на трассе погибли трое человек. Ещё троими сейчас занимаются врачи

Врачи прооперировали 32-летнюю Анну Лушникову, попавшую 24 октября в аварию на трассе в Новосибирской области. В жутком ДТП погиб исполнительный директор «Карачинского источника» и его жена, а также отец Анны.







Причины аварии, которая случилась вчера утром на трассе «Иртыш» в Убинском районе, пока неизвестны, рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.







По оперативным данным, Nissan X-Trail, за рулём которого находился исполнительный директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Ist. Сегодня в ГИБДД уточнили, что в момент аварии на дороге были сумерки, но видимость была достаточно хорошей.







«Сухой асфальтобетон, видимых повреждений нет, дорожными знаками оборудован», — объяснили в Госавтоинспекции, добавив, что сейчас ещё идёт проверка всех обстоятельств ДТП.







В аварии погибли трое человек: 41-летний Виктор Салин и его 37-летняя жена Татьяна и водитель «Тойоты» — 52-летний Вадим Иванов. С ним ехала его 32-летняя дочь Анна Лушникова — она находится в Убинской ЦРБ.







ГИБДД ещё выясняет причины аварии, в которую попали два опытных водителя. По предварительным данным, видимость на дороге была хорошей





По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, маленьких детей Салиных — 7-летнюю девочку и 11-летнего мальчика — санавиация транспортировала из ЦРБ в Новосибирскую областную больницу.





В минздраве пояснили, что врачи областной больницы также оказали помощь пострадавшей пассажирке «Тойоты».







«Женщина находится сейчас в реанимации. Она прооперирована, находится в данный момент в тяжёлом состоянии. [У неё] переломы конечностей, травма брюшной полости», — добавили в пресс-службе минздрава.







Как рассказала НГС близкая подруга пострадавшей пассажирки Анна Самсонова, утром Вадим Иванов вёз дочь из аэропорта домой — она прилетела с отдыха. По словам Самсоновой, вчера в больнице долго оперировали её подругу, причём подключили врачей также из Куйбышева.







Анна Лушникова сейчас находится в реанимации Убинской ЦРБ. Детей Виктора и Татьяны Салиных пришлось транспортировать в Новосибирскую областную больницу





«Она в реанимации, в медикаментозном сне.





Сказали, что каким-то чудом её спасло то, что она сидела на заднем сиденье. Мама её говорит, что, скорее всего, это Вадим посадил её на заднее сиденье и сказал: "Доченька, поспи"»,





— отметила Анна Самсонова.







Собеседница НГС подчеркнула, что Вадим Иванов был очень опытным водителем, так же как и его дочь. Подруга пострадавшей пассажирки добавила, что семья Вадима Иванова работает вместе — они организовали продуктовый магазин. Анна Лушникова воспитывает вместе с мужем 11-летнего сына.







Обстоятельства ещё одной серьёзной аварии сейчас выясняются — в начале октября на трассе в Новосибирской области случилось лобовое ДТП автомобилей BMW и LADA. Один из водителей погиб, трое пассажиров пострадали — в том числе две девочки в возрасте 12 и 17 лет.

