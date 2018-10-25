На Коммунальном мосту встали троллейбусы: собирается пробка
Движение троллейбусов парализовано
Днём 25 октября на Коммунальном мосту в Ленинском районе Новосибирска сломался троллейбус — из-за аварии движение троллейбусов по нескольким маршрутам оказалось парализованным.
О том, что троллейбус сломался и создал небольшой затор на Коммунальном мосту, в редакцию НГС сообщил очевидец в 13:00.
Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 13:05 на площади Лыщинского скопилось несколько троллейбусов маршрутов
Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения машин по мосту в сторону правого берега не превышает 15 км/ч.
Сегодня утром водители, которые ехали с Затулинского жилмассива, застряли на выезде из микрорайона. А самым сложным утром на этой неделе из-за пробок был вторник — тогда уровень заторов оказался в два раза выше обычного из-за скользких дорог.
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Александр Сильченко
Фото Александра Сильченко
Скриншот maps.nskgortrans.ru