На Коммунальном мосту встали троллейбусы: собирается пробка

Движение троллейбусов парализовано

О том, что на мосту сломался троллейбус, сообщили очевидцы
О том, что на мосту сломался троллейбус, сообщили очевидцы


Днём 25 октября на Коммунальном мосту в Ленинском районе Новосибирска сломался троллейбус — из-за аварии движение троллейбусов по нескольким маршрутам оказалось парализованным.


О том, что троллейбус сломался и создал небольшой затор на Коммунальном мосту, в редакцию НГС сообщил очевидец в 13:00.


Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 13:05 на площади Лыщинского скопилось несколько троллейбусов маршрутов № 7, 8 и 29.


Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения машин по мосту в сторону правого берега не превышает 15 км/ч.


На площади Лыщинского скопилось несколько троллейбусов
На площади Лыщинского скопилось несколько троллейбусов


Сегодня утром водители, которые ехали с Затулинского жилмассива, застряли на выезде из микрорайона. А самым сложным утром на этой неделе из-за пробок был вторник — тогда уровень заторов оказался в два раза выше обычного из-за скользких дорог.

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