Власти убирают автобусный маршрут с Затулинки
Путь автобуса № 24 сократят до площади Маркса
Новосибирские власти решили сократить маршрут автобуса
Со следующей недели эти автобусы перестанут ходить до «Полевой» — их путь укоротится почти в два раза.
«C 1 ноября на три месяца меняется маршрут автобуса
В мэрии уточнили, что при этом число автобусов на маршруте увеличится с трёх до пяти, и они станут чаще ходить до «Новомарусино».
«Наименование маршрута
По данным мэрии, после того как автобусы проработают по временной схеме три месяца, власти решат, целесообразно ли менять этот маршрут.
Недавно на улице Большой в Ленинском районе появились две новые остановки — «ГСК "Ромашка"» и «Втормет». Теперь на них останавливаются автобусы
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)