Власти убирают автобусный маршрут с Затулинки

Путь автобуса № 24 сократят до площади Маркса

Маршрут укоротится до площади Маркса, зато вместо трёх автобусов на линии будут работать пять
Маршрут укоротится до площади Маркса, зато вместо трёх автобусов на линии будут работать пять

Новосибирские власти решили сократить маршрут автобуса № 24, который курсирует между ЖК «Новомарусино» и остановкой «Полевая» на Затулинском жилмассиве.


Со следующей недели эти автобусы перестанут ходить до «Полевой» — их путь укоротится почти в два раза.


«C 1 ноября на три месяца меняется маршрут автобуса № 24 "Затулинский жилмассив — ЖК "Новомарусино". На этот период путь следования транспортных средств в прямом и обратном направлениях будет сокращён до остановочного пункта "Станция метро «Площадь Маркса»", исключив прохождение по улице Зорге, улице Громова, улице Сибиряков-Гвардейцев», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Красным обозначен отрезок пути, который выпадет из маршрута 
Красным обозначен отрезок пути, который выпадет из маршрута 


В мэрии уточнили, что при этом число автобусов на маршруте увеличится с трёх до пяти, и они станут чаще ходить до «Новомарусино». 


«Наименование маршрута № 24 "Затулинский жилмассив — ЖК «Новомарусино»" будет изменено на "Магазин «Кристалл» — ЖК «Новомарусино»", — добавили в пресс-центре. 


По данным мэрии, после того как автобусы проработают по временной схеме три месяца, власти решат, целесообразно ли менять этот маршрут.


Недавно на улице Большой в Ленинском районе появились две новые остановки — «ГСК "Ромашка"» и «Втормет». Теперь на них останавливаются автобусы № 16, 19 и 89.

Прочтений: 2662

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено