Власти убирают автобусный маршрут с Затулинки

Маршрут укоротится до площади Маркса, зато вместо трёх автобусов на линии будут работать пять

Новосибирские власти решили сократить маршрут автобуса № 24 , который курсирует между ЖК «Новомарусино» и остановкой «Полевая» на Затулинском жилмассиве.







Со следующей недели эти автобусы перестанут ходить до «Полевой» — их путь укоротится почти в два раза.







«C 1 ноября на три месяца меняется маршрут автобуса № 24 "Затулинский жилмассив — ЖК "Новомарусино". На этот период путь следования транспортных средств в прямом и обратном направлениях будет сокращён до остановочного пункта "Станция метро «Площадь Маркса»", исключив прохождение по улице Зорге, улице Громова, улице Сибиряков-Гвардейцев», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Красным обозначен отрезок пути, который выпадет из маршрута





В мэрии уточнили, что при этом число автобусов на маршруте увеличится с трёх до пяти, и они станут чаще ходить до «Новомарусино».







«Наименование маршрута № 24 "Затулинский жилмассив — ЖК «Новомарусино»" будет изменено на "Магазин «Кристалл» — ЖК «Новомарусино»", — добавили в пресс-центре.





По данным мэрии, после того как автобусы проработают по временной схеме три месяца, власти решат, целесообразно ли менять этот маршрут.



