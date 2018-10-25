На площади Карла Маркса начали разбирать гостиницу «Турист»

Гостиница «Турист» — самый известный долгострой Новосибирска





Сегодня, 25 октября, рабочие начали реконструкцию гостиницы «Турист» на площади Карла Маркса — сначала с самого знаменитого долгостроя Новосибирска снимут стеновые панели.





Каждая панель весит 6,5 тонны. По данным мэрии Новосибирска, демонтаж этих конструкций позволит снизить нагрузку на здание гостиницы на треть. На месте старых конструкций появятся панели из стекла, более лёгкие и теплосберегающие.





Рабочим предстоит снять со здания больше 1000 панелей





«Таким образом, каркас здания сохраняется, усиливается и надстраивается пять этажей до отметки 76,3 метра. Работы по демонтажу будет осуществлять ООО "ДеСтрой". Демонтажу подлежат 1345 панелей, общий вес которых составляет 3 тысячи тонн», — говорится в сообщении мэрии.







Реконструкция «Туриста» должна завершиться к 2021 году





Реконструкция гостиницы будет идти 3 года, в неё вложат около 1 миллиарда рублей, сообщил сегодня Пётр Разганявев, гендиректор компании «Турсиб», которой принадлежит «Турист».



«Там будет располагаться апартамент-отель — гостиница для длительного проживания. Перед ним появится некоторый объём площадей, который будет девирован к существующему торговому центру, тем самым общий комплекс будет в 70 тысяч метров. Это будет гостиница с торговыми площадями», — рассказал Разганявев о том, что будет на через 3 года на месте долгостроя. Владельцы пояснили, что им пришлось корректировать прежний проект реконструкции «Туриста» из-за изменившихся требований пожарной безопасности.





По данным мэрии, каркас здания будет сохранён и усилен, а его высота вырастет на 5 этажей.









О планах достроить «Турист» власти объявили ещё в начале лета. В мэрии пообещали сохранить сквер перед гостиницей, а выход из метро перенести внутрь здания. В гостинице появится конгресс-зал примерно на 1000 человек, для машин сделают двухуровневую парковку на 400 мест. Реконструкция здания «Туриста» началась ещё в сентябре, а 6 октября на площади Карла Маркса установили башенный кран.





Мэр Анатолий Локоть (на фото) в прошлом году объявил о сносе долгостроя, но позже гостиницу решили оставить и полностью реконструировать



Также владельцы гостиницы уже согласовали с администрацией Ленинского района пересадку на новое место молодых елей, которые расту рядом с забором долгостроя.







В июне корреспонденты НГС прогулялись по самому известному долгострою Новосибирска — стройку заморозили ещё в 80-х, но через три года власти обещают превратить запустевшее здание в современный гостиничный комплекс.