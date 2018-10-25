Фото: на Красном проспекте поставили двух розовых коней
Фигуры появились на аллее посреди проспекта
Сегодня, 25 октября, на аллее Красного проспекта недалеко от станции метро «Заельцовская» появились фигуры двух розовых коней — они простоят в этой части Заельцовского района Новосибирска до вечера.
Их поставили напротив лофт-парка «Подземка» перед показом спектакля Blondi, который состоится сегодня в 19:00.
«В этом спектакле участвуют два этих коня Апокалипсиса, скажем так. Мы бы сделали четыре, но четыре у нас не влазят на сцену — они же у нас в полный размер <…>. В конце спектакля наши героини, собственно говоря, на этих конях скачут», — рассказал корреспонденту НГС PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов.
Коней поставили на улице, так как они не поместились в лофте. Фигуры простоят тут до вечера.
Эти же фигуры коней в середине августа также участвовали в перформансе «Первого театра», посвященном открытию первого театрального сезона.
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Елена Громкова
Фото Дмитрия Косенко