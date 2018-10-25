Фото: на Красном проспекте поставили двух розовых коней

Кони яркого цвета простоят на улице до вечера





Сегодня, 25 октября, на аллее Красного проспекта недалеко от станции метро «Заельцовская» появились фигуры двух розовых коней — они простоят в этой части Заельцовского района Новосибирска до вечера.





Их поставили напротив лофт-парка «Подземка» перед показом спектакля Blondi, который состоится сегодня в 19:00.





«В этом спектакле участвуют два этих коня Апокалипсиса, скажем так. Мы бы сделали четыре, но четыре у нас не влазят на сцену — они же у нас в полный размер <…>. В конце спектакля наши героини, собственно говоря, на этих конях скачут», — рассказал корреспонденту НГС PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов.





Коней поставили на улице, так как они не поместились в лофте. Фигуры простоят тут до вечера.





Эти же фигуры коней в середине августа также участвовали в перформансе «Первого театра», посвященном открытию первого театрального сезона.