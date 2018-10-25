Суд отправил под домашний арест директора завода: его подозревают в мошенничестве с кредитом

Олег Белокрылов обвиняется в том, что предоставил ложную информацию Сбербанку

Суд отправил Олега Белокрылова под домашний арест в субботу, 20 октября

Ленинский районный суд поместил под домашний арест директора компании «Мега-Пласт-Сибирь» Олега Белокрылова — его обвиняют в мошенничестве с кредитом.





Об этом корреспонденту НГС рассказала адвокат Белокрылова Алина Новикова.







«Мой подзащитный обвиняется в том, что предоставил заведомо ложную информацию Сбербанку о финансовом состоянии [компании]», — пояснила Алина Новикова.





Белокрылов был задержан 19 октября, а в субботу, 20 октября, суд уже принял решение о мере пресечения для директора «Мега-Пласт-Сибирь».





«Своими действиями Белокрылов О.Ю. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, — мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путём предоставлению банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённых группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — говорится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, подписанном следователем по особо важным делам второго отдела Следственного комитета. Копия постановления есть в распоряжении НГС.







Адвокат Алина Новикова пояснила корреспонденту НГС, что в конце 2016 года организация «Мега-Пласт-Сибирь» взяла очередной кредит в Сбербанке — это был очередной рабочий кредит, у компании была хорошая кредитная история в трёх банках.





«Вышел с инициативой кредитования Сбербанк как раз, там был оформлен нормальный твёрдый залог, — объяснила Новикова. — Осенью 2017 года испортилось финансовое состояние организации, платить стало невозможно. В настоящее время организация в стадии банкротства, заложенное имущество подлежит обращению в пользу залогодателя, вопрос в стоимости имущества. По мнению организации и по мнению стороны защиты, его достаточно, чтобы погасить кредит, по мнению конкурсного [управляющего], видимо, нет. Пока по делу не назначена экспертиза, которая будет определять финансовое состояние организации и стоимость залога».







В следственном управлении СК России по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже. В пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк» ответили на запрос корреспондента НГС фразой: «Без комментариев».





Справка: Компания ООО «Мега-Пласт-Сибирь» создана в 1999 году — она занимается производством и продажей ПЭТ-преформы для выдува пластиковых бутылок (их используют для розлива минеральной воды, газированных и других напитков, а также химических жидкостей) и полимерных колпачков для укупоривания ПЭТ-бутылок.







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