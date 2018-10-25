эксклюзив

Суд отправил под домашний арест директора завода: его подозревают в мошенничестве с кредитом

Олег Белокрылов обвиняется в том, что предоставил ложную информацию Сбербанку

Суд отправил Олега Белокрылова под домашний арест в субботу, 20 октября
Суд отправил Олега Белокрылова под домашний арест в субботу, 20 октября

Ленинский районный суд поместил под домашний арест директора компании «Мега-Пласт-Сибирь» Олега Белокрылова — его обвиняют в мошенничестве с кредитом. 


Об этом корреспонденту НГС рассказала адвокат Белокрылова Алина Новикова. 


«Мой подзащитный обвиняется в том, что предоставил заведомо ложную информацию Сбербанку о финансовом состоянии [компании]», — пояснила Алина Новикова. 


Белокрылов был задержан 19 октября, а в субботу, 20 октября, суд уже принял решение о мере пресечения для директора «Мега-Пласт-Сибирь». 


«Своими действиями Белокрылов О.Ю. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, — мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путём предоставлению банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённых группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — говорится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, подписанном следователем по особо важным делам второго отдела Следственного комитета. Копия постановления есть в распоряжении НГС. 


Адвокат Алина Новикова пояснила корреспонденту НГС, что в конце 2016 года организация «Мега-Пласт-Сибирь» взяла очередной кредит в Сбербанке — это был очередной рабочий кредит, у компании была хорошая кредитная история в трёх банках. 


«Вышел с инициативой кредитования Сбербанк как раз, там был оформлен нормальный твёрдый залог, — объяснила Новикова. — Осенью 2017 года испортилось финансовое состояние организации, платить стало невозможно. В настоящее время организация в стадии банкротства, заложенное имущество подлежит обращению в пользу залогодателя, вопрос в стоимости имущества. По мнению организации и по мнению стороны защиты, его достаточно, чтобы погасить кредит, по мнению конкурсного [управляющего], видимо, нет. Пока по делу не назначена экспертиза, которая будет определять финансовое состояние организации и стоимость залога». 


В следственном управлении СК России по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже. В пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк» ответили на запрос корреспондента НГС фразой: «Без комментариев». 


Справка: Компания ООО «Мега-Пласт-Сибирь» создана в 1999 году — она занимается производством и продажей ПЭТ-преформы для выдува пластиковых бутылок (их используют для розлива минеральной воды, газированных и других напитков, а также химических жидкостей) и полимерных колпачков для укупоривания ПЭТ-бутылок.


В начале месяца Центральный районный суд признал президента совета директоров холдинга АО «Электроагрегат» Александра Одинца виновным в мошенничестве и приговорил его к четырём годам лишения свободы условно.

Прочтений: 2816

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено