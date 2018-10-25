Под Новосибирском выставили на продажу отель с причалом для яхт

Базу отдыха с лечебным отделением, рестораном и караоке оценили в 300 миллионов

На берегу Бердского залива выставили на продажу гостиницу. Объявление о продаже работающего отеля появилось в базе объявлений N1.RU 10 сентября, 23 октября его обновили. Фотографии варианта соответствуют фотографиям, размещённым на сайте отеля-курорта «Морозово» в Речкуновской зоне отдыха.





Отель-курорт стал одним из самых дорогостоящих предложений готового бизнеса в Новосибирске





Объект продают как готовый действующий бизнес и оценили его в 300 миллионов рублей. В отеле 25 стандартных номеров, 6 номеров полулюкс, 7 люксов, а также есть ресторан, 2 конференц-зала, комната для переговоров, фитнес-зал, бильярдная, сауна, зал с караоке и лечебное отделение с процедурными кабинетами.







Кроме того, на территории «Морозово» есть детская площадка, подогреваемый бассейн площадью 173 кв. м, места для барбекю и пирс для яхт и катеров.







Доходность бизнеса в объявлении не указана. Стоимость проживания в отеле варьируется от 3 до 11 тысяч рублей за сутки, в зависимости от категории номера и дополнительных услуг.







В отеле оборудованы как стандартные номера, так и люксы





Согласно базе данных «Контур.Фокус», сейчас «Морозово» управляет компания «Отель-мед», которая принадлежит Вере Элерт — предпринимательница также владеет компанией «Отель-Сервис».







По информации пресс-службы N1.RU, сейчас в продаже находится ещё 10 крупных баз отдыха в разных районах области. Цены на них стартуют с 6,7 миллиона рублей — за столько продают базу отдыха «Белые паруса» на берегу озера Чаны, которая состоит из 10 домиков.







Новосибирцам также пытаются продать гостевой дом в центре Сочи на 120 мест за 70 миллионов рублей. В нём 20 номеров, есть столовая, пивной бар и бассейн. Сам он находится в 10–15 минутах пешком от моря, указано в объявлении.







«Морозово» построен в окружении соснового леса





Осенью таких вариантов в продаже стало больше на 40%, заметили аналитики.







«Число баз отдыха, выставленных на продажу, подскочило именно к осени, так как закончился сезон. Основной причиной продажи бизнеса собственники чаще всего указывают переезд в другой город или страну», — отметила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.







Два года назад лидерами среди востребованных готовых бизнесов в Новосибирске были магазины и торговые точки, а самыми редкими были винно-водочный бизнес, консервный завод и пруд для разведения рыбы.





Покупателями готового бизнеса иногда становятся его постоянные клиенты: в июне группа «Конквест» продала «Pub 501» на улице Ленина предпринимателю, посещавшему его с начала основания в 1990-х.