Суд смягчил приговор главе застройщика «Снежной мили» Евгению Грибову

Теперь он будет отбывать срок в колонии-поселении

Евгений Грибов с декабря 2017 года отбывает срок в колонии 
Евгений Грибов с декабря 2017 года отбывает срок в колонии 

Первомайский районный суд Новосибирска смягчил приговор руководителю застройщика комплекса «Снежная миля» на Большевистской Евгению Грибову — теперь его переведут из колонии общего режима в колонию-поселение. 


«Сегодня Первомайский суд принял решение о том, что условия наказания смягчаются, то есть он (Грибов. — Прим. ред.) переводится на содержание в режиме колонии-поселения. То есть он сможет заниматься работой. Дальше мы пойдём добиваться отмены приговора», — рассказал корреспонденту НГС адвокат Грибова Сергей Николаев. 


В декабре 2017 года суд признал Евгения Грибова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к трём годам колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей. 


Грибов известен как председатель совета директоров ГК «Новоград», которая инициировала строительство комплекса «Снежная миля» с офисными и жилыми помещениями на улице Большевистской. В прошлом году стало известно, что застройщик решил разместить в многофункциональном комплексе новый IT-центр, в котором будут майнить криптовалюту


Как ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следствия, прежде Евгений Грибов был одним из акционеров завода «Электроагрегат» и в 2012 году приобрёл принадлежащие компании помещения, записав их на подконтрольные ему юридические лица.

Руководителям «Электроагрегата» он пообещал выплатить деньги за эту недвижимость после регистрации перехода права собственности, сообщали в прокуратуре. По данным ведомства, речь шла о помещениях в корпусе предприятия в Новосибирске на улице Планетной, 30. В результате Грибов не рассчитался с акционерным обществом, ущерб оценивался более чем в 111 миллионов рублей, но позже сумма ущерба уменьшилась до 77 миллионов. 


Недавно центральный районный суд признал президента совета директоров «Электроагрегата» Александра Одинца виновным в мошенничестве и приговорил его к четырём годам лишения свободы условно. 

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