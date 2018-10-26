Камрань, Ижевск и Каргасок: аэропорт Толмачёво переходит на новое расписание

НГС рассказывает, куда новосибирцы смогут улететь этой зимой

По зимнему расписанию аэропорт будет работать до 30 марта 2019 года
По зимнему расписанию аэропорт будет работать до 30 марта 2019 года

С воскресенья, 28 октября, новосибирский аэропорт Толмачёво переходит на зимнее расписание.


В этом сезоне авиакомпании планируют выполнять регулярные рейсы по популярным туристическим направлениям: в Бангкок, Гонконг, Гоа, Дубай, Паттайю, Пекин, на Пхукет, в Прагу, Санью, Фукуок, Харбин, Мюнхен, Ордос, Сеул, Урумчи и Сочи, рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.


В частности, авиакомпания Nordwind Airlines продолжит летать на Пхукет на авиалайнерах Boeing 777. А S7 Airlines откроет зимние рейсы в Камрань (три раза в неделю на Boeing 737 MAX) и Санью (два раза в неделю на Airbus A320neo).


«Что касается направлений ближнего зарубежья, в зимнем расписании продолжатся полёты в Алматы, Астану, Баку, Душанбе, Ереван, Караганду, Наманган, Ош, Ташкент, Тбилиси, Усть-Каменогорск, Фергану, Худжанд, Шымкент и другие [города]. S7 Airlines планирует увеличение частоты до трёх раз в неделю на направлениях из Новосибирска в Баку и Ереван», — сообщили в Толмачёво.


Nordwind Airlines начнёт полёты в Якутск и московский Шереметьево. Также в Москву продолжат летать авиакомпании «Победа» (ежедневный рейс во Внуково) и «Аэрофлот» (четыре рейса в день в Шереметьево). Останутся в расписании и рейсы в Домодедово.


«По сравнению с зимним расписанием 2017/2018 годов увеличится частота полётов в Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Сургут, Улан-Удэ, Якутск, Читу, Омск, Пермь, а также в Хабаровск, Благовещенск, Магадан, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. На круглогодичную основу перейдут открытые летом 2018 года рейсы в Самару, Братск, Томск, Когалым и Надым», — передали в пресс-службе аэропорта.


Одним из новых направлений из Новосибирска станет Ижевск. При этом из зимнего расписания пропадут прямые рейсы в Токио, сообщили накануне в авиакомпании S7 Airlines. 


Также авиакомпании продолжат субсидируемые полёты в Горно-Алтайск, Томск, Надым, Северо-Енисейск, Ханты-Мансийск, Стрежевой, Ноябрьск. Планируется открытие рейсов из Новосибирска в Каргасок Томской области. Продолжит действовать и программа субсидирования детских полётов в центр «Океан» на Дальнем Востоке — рейсы по этому направлению выполняют S7 Airlines, «Аврора» и «Уральские авиалинии», напомнили в аэропорту.


По зимнему расписанию авиакомпании продолжат летать до 30 марта 2019 года.

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