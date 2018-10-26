Камрань, Ижевск и Каргасок: аэропорт Толмачёво переходит на новое расписание

По зимнему расписанию аэропорт будет работать до 30 марта 2019 года

С воскресенья, 28 октября, новосибирский аэропорт Толмачёво переходит на зимнее расписание.







В этом сезоне авиакомпании планируют выполнять регулярные рейсы по популярным туристическим направлениям: в Бангкок, Гонконг, Гоа, Дубай, Паттайю, Пекин, на Пхукет, в Прагу, Санью, Фукуок, Харбин, Мюнхен, Ордос, Сеул, Урумчи и Сочи, рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.







В частности, авиакомпания Nordwind Airlines продолжит летать на Пхукет на авиалайнерах Boeing 777. А S7 Airlines откроет зимние рейсы в Камрань (три раза в неделю на Boeing 737 MAX) и Санью (два раза в неделю на Airbus A320neo).







«Что касается направлений ближнего зарубежья, в зимнем расписании продолжатся полёты в Алматы, Астану, Баку, Душанбе, Ереван, Караганду, Наманган, Ош, Ташкент, Тбилиси, Усть-Каменогорск, Фергану, Худжанд, Шымкент и другие [города]. S7 Airlines планирует увеличение частоты до трёх раз в неделю на направлениях из Новосибирска в Баку и Ереван», — сообщили в Толмачёво.







Nordwind Airlines начнёт полёты в Якутск и московский Шереметьево. Также в Москву продолжат летать авиакомпании «Победа» (ежедневный рейс во Внуково) и «Аэрофлот» (четыре рейса в день в Шереметьево). Останутся в расписании и рейсы в Домодедово.





«По сравнению с зимним расписанием 2017/2018 годов увеличится частота полётов в Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Сургут, Улан-Удэ, Якутск, Читу, Омск, Пермь, а также в Хабаровск, Благовещенск, Магадан, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. На круглогодичную основу перейдут открытые летом 2018 года рейсы в Самару, Братск, Томск, Когалым и Надым», — передали в пресс-службе аэропорта.







Одним из новых направлений из Новосибирска станет Ижевск. При этом из зимнего расписания пропадут прямые рейсы в Токио, сообщили накануне в авиакомпании S7 Airlines.







Также авиакомпании продолжат субсидируемые полёты в Горно-Алтайск, Томск, Надым, Северо-Енисейск, Ханты-Мансийск, Стрежевой, Ноябрьск. Планируется открытие рейсов из Новосибирска в Каргасок Томской области. Продолжит действовать и программа субсидирования детских полётов в центр «Океан» на Дальнем Востоке — рейсы по этому направлению выполняют S7 Airlines, «Аврора» и «Уральские авиалинии», напомнили в аэропорту.





По зимнему расписанию авиакомпании продолжат летать до 30 марта 2019 года.