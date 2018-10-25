Им бы в небо: в НГТУ начали искать желающих научиться летать

В вузе сообщили о наборе в программу по подготовке пилотов лёгкого самолёта

Всего на обучение понадобится больше 300 часов
Всего на обучение понадобится больше 300 часов


В Новосибирском государственном техническом университете объявили набор на бесплатную программу по подготовке пилотов.


После обучения каждый участник программы может получить права на управление самолётом.


«Обучаться студенты будут на самолёте "Аэропракт-22", который стоит на аэродроме Мочище. После теории туда будут отвозить студентов, где они будут учиться уже вместе с инструкторами. Обычно обучение дорого стоит из-за аренды самолёта, в итоге получается не меньше 300 тысяч рублей. В нашем случае самолёт предоставляется фондом "Возрождение отечественной авиации". Прийти и записаться может абсолютно любой студент вне зависимости от факультета. Вообще, программа эта у нас работает с 2011 года. Сейчас набор закончен, следующий будет осенью», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.


В программу обучения входит теоретическая подготовка (270 часов) и практическая летная подготовка (42 часа), в том числе самостоятельные полеты (10 часов). Во время теоретических занятий будущих пилотов будут обучать на специальном тренажёре, который находится в НГТУ.


По окончании обучения студентам выдадут свидетельство пилота установленного образца, действительное на всей территории России.


Справка: «Аэропракт-22» — двухместный сверхлёгкий высокоплан, разработанный в украинской компании «Аэропракт» под руководством Юрия Яковлева, с большим остеклением кабины, что обеспечивает отличный обзор. Шасси трёхопорное, не убирающееся с обтекателями и рулевой передней стойкой. 


Недавно Новосибирский государственный университет заказал себе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) за 1 миллион 430 тысяч рублей: его будут использовать для поиска полезных ископаемых. 

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