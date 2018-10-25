Дом под Новосибирском наполнил опасный газ: отравились двое детей
Подробности несчастного случая рассказали в МЧС
Утром в четверг, 25 октября, в Бердске двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом.
Несчастный случай произошёл в частном доме.
«Сегодня утром дети после сна почувствовали себя плохо, отец сразу отвез их в больницу. По предварительным данным, в доме, где произошло ЧП, слишком рано закрыли заслонку печи, отчего рано утром дети проснулись с симптомами отравления», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как уточнили в ведомстве, инцидент случился на улице Пушкина, пострадали 4-летний мальчик и 7-летняя девочка.
Летом похожий случай произошёл в СНТ «Крутиха»: из-за отравления угарным газом в больнице оказались мать и трое детей.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой