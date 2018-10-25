Дом под Новосибирском наполнил опасный газ: отравились двое детей

Сейчас дети чувствуют себя нормально — они уже дома

Утром в четверг, 25 октября, в Бердске двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом.







Несчастный случай произошёл в частном доме.







«Сегодня утром дети после сна почувствовали себя плохо, отец сразу отвез их в больницу. По предварительным данным, в доме, где произошло ЧП, слишком рано закрыли заслонку печи, отчего рано утром дети проснулись с симптомами отравления», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







Как уточнили в ведомстве, инцидент случился на улице Пушкина, пострадали 4-летний мальчик и 7-летняя девочка.







Летом похожий случай произошёл в СНТ «Крутиха»: из-за отравления угарным газом в больнице оказались мать и трое детей.

