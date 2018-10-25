Дом под Новосибирском наполнил опасный газ: отравились двое детей

Подробности несчастного случая рассказали в МЧС

Сейчас дети чувствуют себя нормально — они уже дома
Сейчас дети чувствуют себя нормально — они уже дома

Утром в четверг, 25 октября, в Бердске двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом.


Несчастный случай произошёл в частном доме.


«Сегодня утром дети после сна почувствовали себя плохо, отец сразу отвез их в больницу. По предварительным данным, в доме, где произошло ЧП, слишком рано закрыли заслонку печи, отчего рано утром дети проснулись с симптомами отравления», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Как уточнили в ведомстве, инцидент случился на улице Пушкина, пострадали 4-летний мальчик и 7-летняя девочка.


Летом похожий случай произошёл в СНТ «Крутиха»: из-за отравления угарным газом в больнице оказались мать и трое детей.

Прочтений: 4023

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено