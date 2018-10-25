Власти на три дня закроют маршрут трамвая № 13
С 26 по 29 октября дорожники будут ремонтировать пути
Власти Новосибирска с 26 октября по 29 октября закрывают трамвайный маршрут
Трамваи перестанут ходить из-за ремонта путей на улице Зыряновской.
«На время проведения ремонтных работ трамвайный маршрут
Ремонт трамвайных путей будет вестись на участке от остановки «Маковского» в сторону остановки «Автовокзал». Дорожники будут вести работы по замене рельсов на протяжении 62,5 метра.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова