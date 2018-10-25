Власти на три дня закроют маршрут трамвая № 13

С 26 по 29 октября дорожники будут ремонтировать пути

Вместо трамвая № 13 пустят дополнительные составы на маршруты № 5 , 11 и 14к
Вместо трамвая № 13 пустят дополнительные составы на маршруты № 5, 11 и 14к


Власти Новосибирска с 26 октября по 29 октября закрывают трамвайный маршрут № 13.


Трамваи перестанут ходить из-за ремонта путей на улице Зыряновской.


«На время проведения ремонтных работ трамвайный маршрут № 13 будет закрыт. Будут работать дополнительные маршруты: № 5 "Сад Мичуринцев – Золотая горка" — пять единиц подвижного состава; № 14к "Сад Мичуринцев – Гусинобродское шоссе" — три единицы подвижного состава. На маршрут № 11 "ПКиО «Сосновый бор» – Золотая горка" будет добавлена одна единица подвижного состава», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Ремонт трамвайных путей будет вестись на участке от остановки «Маковского» в сторону остановки «Автовокзал». Дорожники будут вести работы по замене рельсов на протяжении 62,5 метра.


Накануне новосибирский Центр управления городским автоэлектротранспортом предложил продлить схему движения троллейбуса № 10. Жителей города просят высказать своё мнение на сайте центра.

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