Вор застрял в форточке: спасать его пришлось сотрудникам Росгвардии
Инцидент произошёл в Советском районе города
Сотрудники Росгвардии задержали в Советском районе Новосибирска подозреваемого в краже, который застрял в форточке жилого дома.
По информации пресс-службы Росгвардии, инцидент произошёл в доме на бульваре Молодёжи.
«Наш экипаж, группа задержания Советского района, получил информацию о том, что в квартиру через оконную форточку пробрался неизвестный. Расположена квартира в жилом доме на бульваре Молодёжи. Прибыв по адресу, сотрудники увидели, что из форточки на первом этаже вылезает мужчина. Он [мужчина] заметил сотрудников, попытался побыстрее вылезти, но застрял. В таком положении с ним сотрудники Росгвардии разговаривали. Ему некуда было деваться, он признался», — сообщила сегодня корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова, добавив, что инцидент произошёл 23 октября.
По её словам, сотрудники Росгвардии помогли мужчине вылезти из форточки, после чего доставили его в отделение полиции.
«Мужчина не успел ничего собрать», — добавила начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.
Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).
В начале октября в Новосибирске задержали грабителя цветочных магазинов и офисов микрокредитных организаций — он запирал работников в холодильнике и угрожал им ножом.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/rosgvardnso