Клинику Мешалкина эвакуировали из-за сработавшей сигнализации
Представители клиники сообщили, что сейчас всех уже запустили
Утром 25 октября в Новосибирске в клинике Мешалкина сработала пожарная сигнализация — всех вывели на улицу.
О том, что людей вывели на улицу, в 9:38 в редакцию сообщил очевидец.
В клинике Мешалкина корреспонденту НГС сообщили, что срабатывание сигнализации было ложным — сейчас всех людей запустили обратно.
На этой неделе была эвакуация в политехническом колледже в Академгородке — на место выезжали оперативные службы.
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Елена Громкова
Фото очевидца