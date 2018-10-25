Клинику Мешалкина эвакуировали из-за сработавшей сигнализации

Представители клиники сообщили, что сейчас всех уже запустили

Очевидцы рассказали про эвакуацию после половины десятого утра





Утром 25 октября в Новосибирске в клинике Мешалкина сработала пожарная сигнализация — всех вывели на улицу.





О том, что людей вывели на улицу, в 9:38 в редакцию сообщил очевидец.





В клинике Мешалкина корреспонденту НГС сообщили, что срабатывание сигнализации было ложным — сейчас всех людей запустили обратно.





В клинике отметили, что тревога была ложной





На этой неделе была эвакуация в политехническом колледже в Академгородке — на место выезжали оперативные службы.