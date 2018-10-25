Клинику Мешалкина эвакуировали из-за сработавшей сигнализации

Представители клиники сообщили, что сейчас всех уже запустили

Очевидцы рассказали про эвакуацию после половины десятого утра
Очевидцы рассказали про эвакуацию после половины десятого утра


Утром 25 октября в Новосибирске в клинике Мешалкина сработала пожарная сигнализация — всех вывели на улицу.


О том, что людей вывели на улицу, в 9:38 в редакцию сообщил очевидец.


В клинике Мешалкина корреспонденту НГС сообщили, что срабатывание сигнализации было ложным — сейчас всех людей запустили обратно.


В клинике отметили, что тревога была ложной
В клинике отметили, что тревога была ложной


На этой неделе была эвакуация в политехническом колледже в Академгородке — на место выезжали оперативные службы.

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