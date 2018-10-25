«Лада» разбилась о два грузовика на дамбе ГЭС: погибла пассажирка

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Сначала «Лада» въехала в грузовик «Хино», а затем в «Вольво» с прицепом
Ночью 25 октября в Советском районе Новосибирска «Лада» попала в аварию с двумя грузовиками — пассажирка легкового автомобиля погибла.
«В 0:35 водитель 1973 года рождения (45 лет. — Прим.ред.) на автомобиле "Лада Гранта" следовал по дамбе новосибирской ГЭС со стороны Приморской, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
После этого «Лада» столкнулась с грузовиком «Хино Ренджер».
«После чего автомобиль "Лада" отбросило на автомобиль "Вольво" с прицепом», — отметил Савченков. «Вольво» ехал в попутном направлении с «Хино».
В аварии погибла пассажирка «Лады».
Накануне НГС рассказывал о другой аварии на встречной полосе со смертельным исходом — на трассе «Иртыш» в Новосибирской области погибли трое человек, в том числе исполнительный директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым
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