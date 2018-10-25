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Происшествия

«Лада» разбилась о два грузовика на дамбе ГЭС: погибла пассажирка

Перед ДТП легковая машина оказалась на встречной полосе

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    Сначала «Лада» въехала в грузовик «Хино», а затем в «Вольво» с прицепом

    Ночью 25 октября в Советском районе Новосибирска «Лада» попала в аварию с двумя грузовиками — пассажирка легкового автомобиля погибла.

    «В 0:35 водитель 1973 года рождения (45 лет. — Прим.ред.) на автомобиле "Лада Гранта" следовал по дамбе новосибирской ГЭС со стороны Приморской, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

    После этого «Лада» столкнулась с грузовиком «Хино Ренджер».

    «После чего автомобиль "Лада" отбросило на автомобиль "Вольво" с прицепом», — отметил Савченков. «Вольво» ехал в попутном направлении с «Хино».

    В аварии погибла пассажирка «Лады».

    «Хино» ехал «Ладе» навстречу

    Накануне НГС рассказывал о другой аварии на встречной полосе со смертельным исходом — на трассе «Иртыш» в Новосибирской области погибли трое человек, в том числе исполнительный директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна.

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    Елена Громкова
    Фото предоставлено Владиславом Савченковым

    ТЕКСТ

    Елена Громкова

    ТЕГИ

    дамба ГЭСДТПвстречная полоса

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    КОММЕНТАРИИ (8) Обсудить
    лёлик я
    25 окт 2018 в 09:17
    +13 -7
    А вольво и хина что делали на дамбе?
    Арчи Гудвин
    25 окт 2018 в 09:19
    +14 -2
    Просто слет нарушителей какой-то: на дамбе обгон запрещен, и проезд грузового транспорта - тоже. Нашли друг друга. В общем, печально, но довольно закономерно.
    наивный
    25 окт 2018 в 09:20
    +3 -5
    какая резина была у лады?
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