«Лада» разбилась о два грузовика на дамбе ГЭС: погибла пассажирка

Ночью 25 октября в Советском районе Новосибирска «Лада» попала в аварию с двумя грузовиками — пассажирка легкового автомобиля погибла.

«В 0:35 водитель 1973 года рождения (45 лет. — Прим.ред.) на автомобиле "Лада Гранта" следовал по дамбе новосибирской ГЭС со стороны Приморской, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

После этого «Лада» столкнулась с грузовиком «Хино Ренджер».

«После чего автомобиль "Лада" отбросило на автомобиль "Вольво" с прицепом», — отметил Савченков. «Вольво» ехал в попутном направлении с «Хино».