Жители Затулинки застряли на выезде из микрорайона: на кольце несколько аварий
Заторы собрались также и на въезде в жилмассив
Утром 25 октября в Новосибирске водители, которые ехали с Затулинского жилмассива, застряли на выезде из микрорайона.
Очевидцы сообщили в редакцию НГС, что на кольце на улице Петухова случилось несколько аварий, поэтому на дороге произошёл коллапс.
По информации карт «Яндекса», скорость на подъездах к кольцу колеблется от 3 до 10 км/ч.
Самым сложным утром на этой неделе из-за пробок был вторник — тогда уровень заторов оказался в два раза выше обычного из-за скользких дорог.
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Елена Громкова
Фото Ксении Евдокимовой
Скриншот yandex.ru/maps