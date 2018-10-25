Жители Затулинки застряли на выезде из микрорайона: на кольце несколько аварий

Заторы собрались также и на въезде в жилмассив

Улица Петухова встала в пробку





Утром 25 октября в Новосибирске водители, которые ехали с Затулинского жилмассива, застряли на выезде из микрорайона.





Очевидцы сообщили в редакцию НГС, что на кольце на улице Петухова случилось несколько аварий, поэтому на дороге произошёл коллапс.





По информации карт «Яндекса», скорость на подъездах к кольцу колеблется от 3 до 10 км/ч.





Заторы собрались и на выезде, и на въезде в микрорайон





Самым сложным утром на этой неделе из-за пробок был вторник — тогда уровень заторов оказался в два раза выше обычного из-за скользких дорог.