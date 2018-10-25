Сегодня начнёт действовать запрет на ночную парковку на площади Ленина

Припаркованные машины будет увозить эвакуатор

Парковаться запретили до 6 утра
Парковаться запретили до 6 утра


Сегодня вечером на площади Ленина в Новосибирске начнёт действовать запрет на ночную парковку автомобилей.


«С 25 октября запрещается остановка транспортных средств с 22:00 до 6:00 на парковках на площади им. Ленина в районе зданий по адресу: Красный проспект, 25 и Красный проспект, 27. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор"», — предупреждали прежде в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Ранее такое решение в мэрии объясняли жалобами горожан на шум.


Запрет начнёт действовать сегодня в 22 часа
Запрет начнёт действовать сегодня в 22 часа


Прочтений: 2126

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (55)55
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено