Сегодня начнёт действовать запрет на ночную парковку на площади Ленина

Парковаться запретили до 6 утра





Сегодня вечером на площади Ленина в Новосибирске начнёт действовать запрет на ночную парковку автомобилей.





«С 25 октября запрещается остановка транспортных средств с 22:00 до 6:00 на парковках на площади им. Ленина в районе зданий по адресу: Красный проспект, 25 и Красный проспект, 27. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор"», — предупреждали прежде в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Ранее такое решение в мэрии объясняли жалобами горожан на шум.





Запрет начнёт действовать сегодня в 22 часа



