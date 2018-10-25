Сегодня начнёт действовать запрет на ночную парковку на площади Ленина
Припаркованные машины будет увозить эвакуатор
Сегодня вечером на площади Ленина в Новосибирске начнёт действовать запрет на ночную парковку автомобилей.
«С 25 октября запрещается остановка транспортных средств с 22:00 до 6:00 на парковках на площади им. Ленина в районе зданий по адресу: Красный проспект, 25 и Красный проспект, 27. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор"», — предупреждали прежде в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ранее такое решение в мэрии объясняли жалобами горожан на шум.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой
Фрагмент справочника 2ГИС