Поезд "Адлер - Новосибирск" застрял на Кубани

Более десяти поездов задерживаются из-за подтопления путей

Для ликвидации подтопления создан оперативный штаб
Для ликвидации подтопления создан оперативный штаб


Поезд «Адлер — Новосибирск» задержали на участке Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в Краснодарском регионе из-за подтопления железнодорожных путей после сильных дождей.


Как сообщается на сайте СКЖД, 24 октября в 16:08 по московскому времени было закрыто движение на участке Греческий — Кривенковская, задерживались четыре поезда и один был отменен:


«В 16:08 на двухпутном электрифицированном участке Греческий – Кривенковская Краснодарского региона СКЖД из-за подтопления железнодорожных путей закрыто движение поездов. В настоящее время задержаны поезда сообщением №804 Имеретинский курорт – Краснодар, №803 Краснодар – Имеретинский курорт, №242Адлер - Иркутск, № 344 Адлер - Челябинск и отменен пригородный поезд №6920 Туапсе – Горячий Ключ» — говорится в сообщении.


После 22:00 мск стало известно, что задержали еще семь поездов, в том числе поезд №140 Адлер – Новосибирск.


Маршрут поезда №140 Адлер – Новосибирск
Маршрут поезда №140 Адлер – Новосибирск


Как сообщили в Едином информационно-сервисном центре РЖД, движение задержанных поездов еще не восстановлено.


На сайте СКЖД указано, что для ликвидации последствий непогоды задействовано 170 железнодорожников, а пассажиры обеспечены питанием и водой в бутылках.


В середине месяца РЖД запустил новый скоростной поезд между Новосибирском и Абаканом. 

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