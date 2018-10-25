Поезд "Адлер - Новосибирск" застрял на Кубани

Для ликвидации подтопления создан оперативный штаб





Поезд «Адлер — Новосибирск» задержали на участке Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в Краснодарском регионе из-за подтопления железнодорожных путей после сильных дождей.







Как сообщается на сайте СКЖД, 24 октября в 16:08 по московскому времени было закрыто движение на участке Греческий — Кривенковская, задерживались четыре поезда и один был отменен:







«В 16:08 на двухпутном электрифицированном участке Греческий – Кривенковская Краснодарского региона СКЖД из-за подтопления железнодорожных путей закрыто движение поездов. В настоящее время задержаны поезда сообщением №804 Имеретинский курорт – Краснодар, №803 Краснодар – Имеретинский курорт, №242Адлер - Иркутск, № 344 Адлер - Челябинск и отменен пригородный поезд №6920 Туапсе – Горячий Ключ» — говорится в сообщении.







После 22:00 мск стало известно, что задержали еще семь поездов, в том числе поезд №140 Адлер – Новосибирск.







Маршрут поезда №140 Адлер – Новосибирск





Как сообщили в Едином информационно-сервисном центре РЖД, движение задержанных поездов еще не восстановлено.







На сайте СКЖД указано, что для ликвидации последствий непогоды задействовано 170 железнодорожников, а пассажиры обеспечены питанием и водой в бутылках.







В середине месяца РЖД запустил новый скоростной поезд между Новосибирском и Абаканом.