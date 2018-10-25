Авария оставила без света несколько домов в Краснообске

Неизвестно, когда восстановят электроснабжение

Как сообщают местные жители, на место выехали пожарные
Как сообщают местные жители, на место выехали пожарные


Поздно вечером 24 октября в нескольких домах Краснообска отключился свет. Корреспондент НГС выяснил, что свет отсутствует в шести зданиях (102-ой, 106-ой, 108-ой, 111-ый, 115-ый дома и спортивный комплекс "Армада"), однако, судя по информации из социальных сетей, свет отключился во всех «сотых» домах.


«Я живу в 115-м доме. Электричество отключилось в 23:15, в «сотых» домах. Был еле слышный хлопок с улицы. По общению в социальных сетях местные жители писали о возгорании на подстанции. Многие дома и административные здания обесточены до утра. Через 5 минут мимо [106 дома] проехала пожарная машина», — рассказал житель ВАСХНИЛа Сергей Беркутов.


Как сообщили в Государственном коммунальном предприятии электрических и тепловых сетей СО РАСХН, на подстанции произошла авария, однако не уточнили, было ли там возгорание и когда включат свет.


«Я живу в111-м доме, свет пропал минут сорок назад. В "аварийке" сказали, что на подстанции авария, не знают, когда включится, может утром, а может позже. У нас перед окном "Армада", и я думала, что из-за нее, потому что она тоже выключилась. Но скорей всего это из-за того, что на подстанции у 102-ого стоит всего два трансформатора, и один отключился. Давно было известно, что если один "крякнется", второй просто не выдержит. Думаю, если будка сильно моргнула, пожарка к ней приехала», — рассказала жительница 111-го дома Надежда Солнышкина.



Подстанция между 102-м и 103-м домом, около которой, по сообщению жителей поселка, стояла пожарная машина. Сейчас там работают электрики
Подстанция между 102-м и 103-м домом, около которой, по сообщению жителей поселка, стояла пожарная машина. Сейчас там работают электрики

Летом жители Краснообска почти месяц жили без горячей воды — ее включили после того, как около 50 человек пришли с тазиками к зданию администрации, чтобы выразить свой протест и добиться подачи воды в дома.

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