Можем повторить: «Сибирь» одержала вторую победу над «Витязем» за сезон
В первой игре счёт был 4:3
Сегодня, 24 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» выиграла у подольского «Витязя», забив 4 шайбы.
Для «Сибири» первый период прошёл неудачно — несмотря на лидерство по броскам в створ и время в атаке, счёт открыл нападающий «Витязя» Миро Аалтонен на 15-й минуте матча.
На 24-й минуте второго периода защитник «Сибири» Владислав Наумов сравнял счёт, забив гол при удачном стечении обстоятельств: шайба после броска Наумова попала в ногу игрока «Витязя» и срикошетила в ворота. Через две минуты нападающий новосибирцев Максим Казаков удвоил счёт — 2:1 в пользу «Сибири».
На 31-й минуте матча нападающий «Витязя» Александр Сёмин вновь сравнял счёт. Воспользовавшись удалением защитника гостей, новосибирец Александр Шаров принял пас Константина Алексеева и направил шайбу в ворота «Витязя», добившись под конец второго периода преимущества «Сибири».
В третьем периоде, на 47-й минуте матча, очередную шайбу в ворота «Витязя» забил нападающий Данил Романцев — 4:2 в пользу «Сибири».
По информации на сайте «Сибири», следующая игра новосибирцев пройдёт 28 октября в Астане против «Барыса». Сейчас «Сибирь» располагается на последней строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. НГС подготовил для читателей календарь хоккейных игр — там можно посмотреть расписание матчей вплоть до февраля.
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео khl.ru