Попали в сердце: врачи спасли шестерых новосибирцев с опасной слабостью и обмороками

Врачи кардиодиспансера заявили, что первыми в России стали делать операции по новому методу с электродами

Врачи кардиодиспансера нашли новый способ лечить сердца новосибирцев — не просто поставить кардиостимулятор, но и вживить электрод в маленькую точку внутри сердца. На операции побывала корреспондент НГС.







С октября 2018 года хирурги Новосибирского областного кардиодиспансера начали делать новые операции пациентам с нарушением ритма сердца — они особенно подходят тем, кто страдает критически слабым пульсом (меньше 40 ударов в минуту вместо 60–80 ударов в норме), а также одышкой, обмороками, аритмией и плохой переносимостью физической нагрузки.







Раньше врачи просто ставили им кардиостимуляторы, а теперь ещё подводят электрический импульс в нужную точку сердца — в так называемый пучок Гиса. Как пояснил заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции кардиодиспансера Сергей Зенин, эта технология известна в мире с 2000 года, но в Новосибирске и вообще в России врачи применили её впервые.







Заведующий отделением Сергей Зенин (на фото) объяснил, что новые операции больше всего подходят пациентам со слабым пульсом





«[Благодаря операции] функция поддержания нормального сердечного ритма осуществляется более физиологично. Сердце сокращается единым целым, а не один желудочек — первый, а потом второй.





Они сокращаются синхронно, что увеличивает продолжительность жизни пациентов и уменьшает риск развития сердечной недостаточности. Раньше [у нас] не существовало технической возможности это делать», — рассказал заведующий отделением.







За три недели хирурги выполнили новые операции для 6 пациентов. Как рассказала одна из пациенток, 56-летняя сотрудница детской инфекционной больницы Наталья К., «перебои» в работе сердца её беспокоили на протяжении последних 6 лет и особенно болезненными они были по ночам.







Пациентов предупреждали, что операции проводят по новой методике. Жительница Новосибирска, пережившая лечение по новому методу, заверила журналистов, что была не против





«Я ходила по кардиологам — что-то прописывали… [Однажды] на работе плохо стало — скорая забрала. Доктор пришла посмотрела, сразу сказала [в чём проблема] и говорит: "Хорошо, что определили". А так бы я ходила, давление бы лечила, упала-встала-пошла, и не знала, что в сердце вот так», — описала свою историю пациентка.







Сейчас, по словам Натальи К., сердечный ритм пришёл в норму — она готовится к выписке завтра, 25 октября. Сергей Зенин объяснил, что симптомы уходят уже во время операции — и чтобы доктора могли понять, что действуют верно, пациент остаётся в сознании во время хирургического вмешательства.







Раньше врачи просто ставили пациентам кардиостимуляторы, а теперь ещё подводят электрический импульс в нужную точку сердца





«Мы с ней будем разговаривать [во время операции], будем проверять стабильность, будем просить пациента подышать, покашлять. Если пациент почувствует что-то не то, какие-то неприятности, он нам скажет», — отметил перед началом следующей операции по новому методу Сергей Зенин.







Пациенты находятся в сознании во время операции — также врачи контролируют процесс с помощью рентгена





Заведующий отделением добавил, что врачи выполняют эти операции по ОМС, то есть бесплатно для пациентов из России. Методика показана не всем больным — есть заболевания сердца, при которых нельзя действовать таким образом. Но к 500 имплантаций кардиостимуляторов в год хирурги диспансера надеются прибавить хотя бы 50–100 операций новым способом.







Другие инновационные способы лечения таких проблем изобретают и врачи новосибирской клиники Мешалкина. В октябре кардиохирург клиники Александр Романов получил 2-миллионный президентский грант за новый метод лечения пациентов с сердечной недостаточностью. Он рассказал корреспонденту НГС суть своего исследования.

