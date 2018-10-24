Новосибирцу дали 13 лет строгого режима за насилие над маленькой племянницей

Он насиловал девочку 2 года, пока она не рассказала об этом маме

Осуждённый отправится в колонию строгого режима

Сегодня, 24 октября, в Новосибирске завершился суд над педофилом, которого обвиняли в надругательстве над маленькой племянницей.







«Суд назначил ему <…> 13 лет лишения свободы», — сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Сергей Лукьянов. Приговор в законную силу ещё не вступил.







По версии обвинения, в 2015–2017 годах ранее не судимый новосибирец несколько раз совершал «насильственные действия сексуального характера» над маленькой племянницей. Это происходило в разных ситуациях и местах, например дома или в машине.







Когда начались преступления, девочка даже не ходила в школу,





уточнил Сергей Лукьянов. При этом дядя покупал потерпевшей сладости и убеждал её в том, чтобы она ничего не говорила родителям: девочка боялась и молчала, рассказал помощник прокурора.







«Но всё-таки в один из дней она рассказала маме, что дядя <…> с ней делал. Он, естественно, отрицал свою вину, что событий таких не было и быть не могло», — рассказал помощник прокурора.







По словам гособвинителя, после того как родители девочки обратились в полицию, мужчину взяли под стражу. При этом поначалу задержанный рассказал следователям, что однажды показывал племяннице половые органы во время поездки в машине. Новосибирец пояснял, что об этом его настойчиво просила сама девочка после расспросов о том, откуда берутся дети. Позже от этих показаний задержанный отказался.







Как уточнил гособвинитель, в суде новосибирец продолжал настаивать на том, что преступлений не было. При этом он выдвинул версию, что это родители подговорили девочку дать показания против него, поскольку он отказался одолжить денег её отцу.







Против новосибирца обернулись результаты сексолого-психиатрической экспертизы, которая, по словам Сергея Лукьянова, подтвердила, что мужчина склонен к педофилии. Кроме того, следователи нашли в его компьютере «определённые видеофайлы с несовершеннолетними». Сам новосибирец настаивал на том, что эти файлы уже после его задержания закачали на компьютер родственники. Но в суде это версия не подтвердилась, пояснил помощник прокурора.







Ленинский районный суд Новосибирска признал мужчину виновным в пяти эпизодах «насильственных действий сексуального характера» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и приговорил его к колонии строгого режима, добавил гособвинитель.







В марте приговор за похожие преступления вынес Дзержинский районный суд Новосибирска. Он отправил в колонию бывшего детдомовца, который надругался над семью подростками.

