Новосибирцы высадили 3000 сосен на месте вытоптанной поляны в Чемском бору

Деньги на саженцы они собрали сами

Деревья появились возле санатория «Золотой берег»
Деревья появились возле санатория «Золотой берег»


Новосибирцы из организации «Белая сирень» высадили в Чемском бору 3000 саженцев сосен, деньги на которые они собрали сами. О посадке деревьев корреспонденту НГС рассказала активистка Светлана Каверзина.


«Мы — это некоммерческая организация "Белая сирень", взяли под своё шефство Чемской бор на ОбьГЭС. Проводили раздачу листовок о бережном отношении к лесу, проводили воспитательные беседы и пытались достучаться до властей, чтобы они предприняли меры, потому что лес деградирует. И тут нам в сентябре сказали, что на следующий год в бюджет, скорее всего, будут закладывать специальные средства для сохранения Чемского бора и серьёзного ограничения въезда в него. <…> Там земля автомобилями уже так утоптана, что стала как бетон. Это напротив санатория "Золотой берег". Туда в летний период въезжает по 2000 автомобилей в день», — рассказала участница «Белой сирени» Светлана Каверзина.


Саженцы закупили на собственные деньги, которые собирали все вместе
Саженцы закупили на собственные деньги, которые собирали все вместе


Общественники обратились в «Горзеленхоз» с предложением провести в этом месте Чемского бора посадку молодых сосен, но получили объяснение, что денег на акцию у них в этом году уже нет. Тогда «Белая сирень» объявила сбор средств через соцсети. Часть суммы в 12 тысяч рублей собрали сами новосибирцы, часть выделил владелец компании по раздельному сбору мусора «Арктика-Сити».


На вытоптанном месте новосибирцы и работники «Горзеленхоза» высадили около 3000 молодых сосен. Порядка 200 саженцев, как уточнила Каверзина, были также высажены вдоль берега реки Ельцовки-1.


В 2019 году здесь обещают перекрыть въезд автомобилям: вплоть до бетонных ограничителей
В 2019 году здесь обещают перекрыть въезд автомобилям: вплоть до бетонных ограничителей


Вчера новосибирцы за свои деньги высадили молодые липы и черёмухи возле лицея № 22 неподалёку от ранее вырубленных. Деревья в местном сквере вырубили 15 октября под застройку участка восьмиэтажным деловым центром.

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