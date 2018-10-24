Новосибирцы высадили 3000 сосен на месте вытоптанной поляны в Чемском бору

Деревья появились возле санатория «Золотой берег»





Новосибирцы из организации «Белая сирень» высадили в Чемском бору 3000 саженцев сосен, деньги на которые они собрали сами. О посадке деревьев корреспонденту НГС рассказала активистка Светлана Каверзина.







«Мы — это некоммерческая организация "Белая сирень", взяли под своё шефство Чемской бор на ОбьГЭС. Проводили раздачу листовок о бережном отношении к лесу, проводили воспитательные беседы и пытались достучаться до властей, чтобы они предприняли меры, потому что лес деградирует. И тут нам в сентябре сказали, что на следующий год в бюджет, скорее всего, будут закладывать специальные средства для сохранения Чемского бора и серьёзного ограничения въезда в него. <…> Там земля автомобилями уже так утоптана, что стала как бетон. Это напротив санатория "Золотой берег". Туда в летний период въезжает по 2000 автомобилей в день», — рассказала участница «Белой сирени» Светлана Каверзина.







Саженцы закупили на собственные деньги, которые собирали все вместе





Общественники обратились в «Горзеленхоз» с предложением провести в этом месте Чемского бора посадку молодых сосен, но получили объяснение, что денег на акцию у них в этом году уже нет. Тогда «Белая сирень» объявила сбор средств через соцсети. Часть суммы в 12 тысяч рублей собрали сами новосибирцы, часть выделил владелец компании по раздельному сбору мусора «Арктика-Сити».







На вытоптанном месте новосибирцы и работники «Горзеленхоза» высадили около 3000 молодых сосен. Порядка 200 саженцев, как уточнила Каверзина, были также высажены вдоль берега реки Ельцовки-1.







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