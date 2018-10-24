Натереться хлебом с маслом: сибирячка сделала мыло в виде бутербродов с сыром и колбасой
Покупателям на заказ делают мыло даже в виде бутылки пива
Жительница Новосибирска выпустила свою коллекцию мыла в форме бутербродов — с сыром, икрой или колбасой.
«Идея, как всегда, пришла ко мне неожиданно: я человек творческий, занималась всем подряд, а потом переключилась на мыловарение. Понравилось, теперь не могу остановиться. Покупаю готовые формы и создаю свои, поэтому рождаются такие работы — бутерброды, торты, пельмени, роллы», — рассказала корреспонденту НГС предпринимательница Ирина.
Реалистичности она добилась с помощью красителей и отдушек.
«Пахнут горячим хлебом эти бутерброды — люди удивляются. Часто берут их на подарки, особенно мыло в виде бутерброда с сыром и в виде бутылки пива», — добавила создательница мыла.
В феврале 2018 года сибирячка выпустила коллекцию мыла в форме бюстов Путина.
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Мария Тищенко
Фото предоставлены Ириной