Натереться хлебом с маслом: сибирячка сделала мыло в виде бутербродов с сыром и колбасой

Покупателям на заказ делают мыло даже в виде бутылки пива

Бутерброды выглядят реалистично — этого удалось добиться с помощью красителей





Жительница Новосибирска выпустила свою коллекцию мыла в форме бутербродов — с сыром, икрой или колбасой.







«Идея, как всегда, пришла ко мне неожиданно: я человек творческий, занималась всем подряд, а потом переключилась на мыловарение. Понравилось, теперь не могу остановиться. Покупаю готовые формы и создаю свои, поэтому рождаются такие работы — бутерброды, торты, пельмени, роллы», — рассказала корреспонденту НГС предпринимательница Ирина.





Эти бутерброды сдобрены ароматизатором — мыло пахнет горячим хлебом





Реалистичности она добилась с помощью красителей и отдушек.





«Пахнут горячим хлебом эти бутерброды — люди удивляются. Часто берут их на подарки, особенно мыло в виде бутерброда с сыром и в виде бутылки пива», — добавила создательница мыла.





В феврале 2018 года сибирячка выпустила коллекцию мыла в форме бюстов Путина.