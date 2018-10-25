Сборная без олимпийца: Роман Власов пропустит чемпионат мира в Венгрии
Олимпийский чемпион из Новосибирска вернётся к соревнованиям уже в декабре
На чемпионате мира по борьбе сегодня, 25 октября, начинаются соревнования между борцами греко-римского стиля — сборная России отправилась в Будапешт без двукратного олимпийского чемпиона из Новосибирска Романа Власова.
Месяц назад Власов перенёс операцию на мениске, и срок реабилитации не закончился к началу чемпионата. Он рассказал корреспонденту НГС, когда намерен вернуться к соревнованиям.
«На чемпионате мира болею за всю нашу сборную. В начале декабря я уже поеду участвовать в Иранской лиге», — прокомментировал Роман Власов.
Для Власова Иранская лига станет проверочным турниром, а уже в январе борец собирается участвовать в чемпионате России, где будет формироваться команда на Европейские игры и предолимпийский чемпионат мира.
Травма не помешала Роману Власову продолжить активные тренировки — поддержать борца после операции прилетела его девушка, шпажистка Виоллета Колобова.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дарья Януш
Фото Екатерины Калиневич, instagram.com/vlasovroma90