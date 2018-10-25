Сборная без олимпийца: Роман Власов пропустит чемпионат мира в Венгрии

Олимпийский чемпион из Новосибирска вернётся к соревнованиям уже в декабре

Роман Власов считает, что сейчас важнее восстановить здоровье к чемпионату 2019 года, чтобы получить путёвку на Олимпиаду в Токио





На чемпионате мира по борьбе сегодня, 25 октября, начинаются соревнования между борцами греко-римского стиля — сборная России отправилась в Будапешт без двукратного олимпийского чемпиона из Новосибирска Романа Власова.





Месяц назад Власов перенёс операцию на мениске, и срок реабилитации не закончился к началу чемпионата. Он рассказал корреспонденту НГС, когда намерен вернуться к соревнованиям.





«На чемпионате мира болею за всю нашу сборную. В начале декабря я уже поеду участвовать в Иранской лиге», — прокомментировал Роман Власов.





Для Власова Иранская лига станет проверочным турниром, а уже в январе борец собирается участвовать в чемпионате России, где будет формироваться команда на Европейские игры и предолимпийский чемпионат мира.











Травма не помешала Роману Власову продолжить активные тренировки — поддержать борца после операции прилетела его девушка, шпажистка Виоллета Колобова.