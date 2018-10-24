Новосибирские пограничники нашли запрещённую книгу в приехавшей из Казахстана фуре

Дальнобойщик пояснил, что эту литературу ему дала бывшая жена

В России эта книга признана экстремистской
В России эта книга признана экстремистской

Новосибирские пограничники нашли запрещённую книгу в кабине фуры, водитель которой приехал в Россию из Казахстана.


Инцидент произошёл в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Павловка» Карасукского района, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.


«При проведении осмотра <…> в кабине грузового автомобиля была обнаружена запрещённая книга "Священное Писание — Перевод нового мира". В 2017 году это издание было признано Выборгским городским судом Ленинградской области запрещённым на территории Российской Федерации и внесено в список экстремистских материалов. Книга принадлежала водителю, который пояснил, что книгу для личного прочтения ему передала бывшая супруга, являющаяся членом религиозной организации "Свидетели Иеговы"», — описали находку в Пограничном управлении.


В ведомстве напомнили, что ещё в апреле 2017 года Верховный суд РФ признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретил её на территории России.


При этом штраф дальнобойщику не грозит.


«У нас с Казахстаном подписан договор ЕврАзЭС, и если бы он был из какой-либо другой страны, тогда были бы применены административные меры, то есть штрафы и изъятие литературы. А так как он является гражданином страны, которая входит в этот союз, таким образом, мы эту литературу не изымаем: он её хочет вывозит, хочет — дарит кому-то, возвращаясь в Казахстан. На территории России она запрещена, на территории Казахстана <…> — нет, так что российской стороной меры административного воздействия к нему не применяются», — объяснили корреспонденту НГС в Пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской области.


Пограничники нашли книгу в кабине фуры
Пограничники нашли книгу в кабине фуры


Дальнобойщик с запрещённой литературой приехал из Казахстана
Дальнобойщик с запрещённой литературой приехал из Казахстана


Ранее прокуратура нашла экстремистские книги в ГПНТБ — в итоге запрещённую литературу изъяли из свободного доступа.

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