Платите по 10 тысяч в день: суд отказал мэрии в уменьшении выплат дому над обрывом

Мэрия просила о пересмотре выплат, ссылаясь на сложности с исполнением решения суда

Мэрия обязана платить жильцам дома по 10 тысяч рублей в день

Суд отказал мэрии Новосибирска в пересмотре размера выплат жителям дома в Ленинском районе — прежнее решение осталось в силе. Мэрия обязана платить каждый день по 10 тысяч рублей до тех пор, пока не исправит обнаруженные нарушения.







Информация об этом содержится в определении арбитражного суда, опубликованном в базе «Электронное правосудие».





Жители дома на улице Портовой, 2 уже несколько лет пытаются доказать, что жить в доме на берегу Яринского затона небезопасно — у здания отсутствует подпорная стена, армированные пояса, а фундамент сделан с нарушениями. В итоге судебных разбирательств Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону жителей, решив, что мэрия обязана отремонтировать дом.





Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, в конце сентября администрация города попыталась обжаловать определение арбитражного суда.





«Следует отметить, исполнить решение суда одномоментно не представляется возможным в силу нескольких объективных факторов, исполнение <...> является многоэтапным. Обжалование <...> направлено на отмену либо снижение неустойки, а не на отмену решения [суда]», — уточняется в ответе мэрии.





Однако 18 октября 7-й арбитражный апелляционный суд отказал мэрии в пересмотре неустойки. «Определение <...> Арбитражного суда Новосибирской области <...> оставить без изменения, апелляционную жалобу <...> — без удовлетворения», — говорится в постановлении арбитражного суда.





Как сообщил корреспонденту НГС председатель ТСЖ «Прибрежный» Дмитрий Архипов, мэрия второй год пытается отсрочить исполнение решения суда, подавая различные апелляционные жалобы. «Как только мы получим исполнительный лист, сразу пойдём к приставам. Они установят, сколько по решению суда накопилось средств на сегодняшний день. Затем с этими документами обратимся в казну города. Так и будем периодически ходить с постановлением, пока решение не будет исполнено», — рассказал о дальнейших планах жильцов дома на Портовой Дмитрий Архипов.





26 сентября в мэрии Новосибирска заявили, что суд назначил невыполнимые сроки для ремонта дома, и назвали решение суда нелогичным.