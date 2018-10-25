На улице Селезнёва появились объявления о микрозаймах на четырёх языках: русском, таджикском, киргизском и узбекском





В Новосибирске появились объявления о микрокредитах на четырёх языках: русском, таджикском, киргизском и узбекском. Фотографию одного такого объявления прислал читатель НГС Андрей Морозов.





«Некоторые есть, которые не очень понимают на русском, правильно? <…> Мы помогаем Узбекистана гражданам, Таджикистану, Киргизии и гражданам России. <…> Если хотели получить у нас кредит, то с вас нужен только паспорт и [справка] 2-НДФЛ с места работы. Ну, можно просто с паспортом подойти и как бы вам всё объяснят потом. Нет, без справки рассматривается, просто желательно 2-НДФЛ. Приходите — рассмотрим, это необязательно», — объяснила сотрудница компании Аида корреспонденту НГС, представившемуся потенциальным заёмщиком.







По словам Аиды, первый раз можно получить только до 35 тысяч рублей. До 100 тысяч рублей дадут тем, у кого уже есть кредитная история.





При займе 5000 рублей через 14 дней надо будет вернуть 6 тысяч, при займе 8 тысяч рублей — через 21 день 10 тысяч рублей, а за 10 тысяч рублей через 28 дней придётся вернуть уже 12,5 тысячи. То есть





ставка по минимальным суммам займа может превышать 500% годовых, при этом в самом объявлении процент не указан.







В июле НГС рассказал, что жители Новосибирской области со средним достатком стали чаще брать микрокредиты — такую статистику подготовили в одной из микрокредитных компаний.