У «Сибирского Молла» поднялся столб чёрного дыма: на место вызвали пожарных
Дым окутал перекрёсток Кошурникова и Фрунзе
Днём 24 октября недалеко от ТРЦ «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска поднялся столб дыма — на место выезжали пожарные.
Фотографию дыма на улице Кошурникова в редакцию НГС прислал очевидец.
В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что спасателям поступал вызов к строящемуся дому
«Пожарные приехали, всё проверили, но ничего не обнаружили», — прокомментировали в областном управлении МЧС.
На прошлой неделе спасатели боролись с огнём в лесу на Ключ-Камышенском плато — Муниципальная аварийно-спасательная служба вместе с работникам «Горзеленхоза» тушили 1,5 гектара горящего леса.
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Александр Сильченко
Фото очевидца