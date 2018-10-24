У «Сибирского Молла» поднялся столб чёрного дыма: на место вызвали пожарных

Дым окутал перекрёсток Кошурникова и Фрунзе

Очевидцы заметили дым около 15:15
Очевидцы заметили дым около 15:15


Днём 24 октября недалеко от ТРЦ «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска поднялся столб дыма — на место выезжали пожарные.


Фотографию дыма на улице Кошурникова в редакцию НГС прислал очевидец.


В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что спасателям поступал вызов к строящемуся дому № 22/2 на улице Кошурникова.


«Пожарные приехали, всё проверили, но ничего не обнаружили», — прокомментировали в областном управлении МЧС.


На прошлой неделе спасатели боролись с огнём в лесу на Ключ-Камышенском плато — Муниципальная аварийно-спасательная служба вместе с работникам «Горзеленхоза» тушили 1,5 гектара горящего леса.

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