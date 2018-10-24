Дорогу сделали, пора знаки менять: власти придумали, как победить пробки на улице Георгия Колонды

На изменения мэрию подтолкнули ежедневные заторы на новом участке

Каждый вечер на Георгия Колонды образуются пробки — виной тому нерегулируемый перекрёсток после пересечения улицы с Окружной
Каждый вечер на Георгия Колонды образуются пробки — виной тому нерегулируемый перекрёсток после пересечения улицы с Окружной


Вторая очередь улицы Георгия Колонды, введенная в эксплуатацию 17 октября, с первых же дней привела к серьёзным вечерним пробкам — заторы возникли на улице Светлановской и на самой улице Георгия Колонды. 


Сегодня в мэрии сообщили, что с 29 октября 


приоритет движения на перекрёстке улиц Фадеева, Окружной и на Рекордном переулке поменяется.


«Транспорт по Фадеева и Окружной будет двигаться по знакам "Главная дорога", на переулке Рекордный — по знаку "Уступите дорогу". Такое решение принято в связи с вводом в эксплуатацию участка Георгия Колонды до Окружной после проведенного анализа пропускной способности с учетом изменения направления движения транспортных потоков», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии. 


В мэрии добавили, что обновлённые информационные щиты появятся на дороге уже завтра, 25 октября. 


Схема установки новых знаков на перекрёстке: прямой проезд по Окружной станет главной дорогой
Схема установки новых знаков на перекрёстке: прямой проезд по Окружной станет главной дорогой


Улица Георгия Колонды — дублёр улицы Богдана Хмельницкого. Предполагается. что новая дорога избавит от пробок жителей «Родников» и «Снегирей». Но ещё в мае ожидалось, что дорога будет достроена в течение лета.

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