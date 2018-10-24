Шесть машин не поделили Винаповский мост: собирается пробка
Скорость на дороге упала до 5 км/ч
Днём 24 октября на Винаповском мосту в Кировском районе Новосибирска в аварии сошлись шесть машин — из-за ДТП на мосту образовалась пробка.
По информации очевидцев в социальных сетях, авария случилась около 14:45. Также очевидцы сообщили, что на момент записи видео на место аварии еще не приехали сотрудники ГИБДД.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на автодороге собрался значительный затор. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч. В Госавтоинспекции пообещали прокомментировать ситуацию позже.
После публикации в Госавтоинспекции сообщили, что в аварии столкнулись пять автомобилей.
«Оформляются без участия ГИБДД», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Сегодня утром на трассе «Иртыш» в Новосибирской области в жуткой аварии погибли трое человек, в том числе исполнительный директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна. Их дочь и сын сейчас находятся в реанимации.
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Александр Сильченко
Скриншот видео (1), yandex.ru/maps (2)
Видео предоставлено очевидцем