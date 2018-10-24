Шесть машин не поделили Винаповский мост: собирается пробка

Скорость на дороге упала до 5 км/ч

Все шесть автомобилей получили значительные повреждения
Все шесть автомобилей получили значительные повреждения


Днём 24 октября на Винаповском мосту в Кировском районе Новосибирска в аварии сошлись шесть машин — из-за ДТП на мосту образовалась пробка.


По информации очевидцев в социальных сетях, авария случилась около 14:45. Также очевидцы сообщили, что на момент записи видео на место аварии еще не приехали сотрудники ГИБДД.


Видео очевидца


По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на автодороге собрался значительный затор. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч. В Госавтоинспекции пообещали прокомментировать ситуацию позже. 


Из-за аварии собралась пробка
Из-за аварии собралась пробка


После публикации в Госавтоинспекции сообщили, что в аварии столкнулись пять автомобилей.


«Оформляются без участия ГИБДД», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Сегодня утром на трассе «Иртыш» в Новосибирской области в жуткой аварии погибли трое человек, в том числе исполнительный директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна. Их дочь и сын сейчас находятся в реанимации.

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