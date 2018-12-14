Банк России снова повысил ключевую ставку

Ставку подняли на 0,25%

Здание, в котором расположено Сибирское главное управление Банка России
Здание, в котором расположено Сибирское главное управление Банка России

Сегодня, 14 декабря, Банк России на совете директоров решил повысить ключевую ставку на 0,25% — до 7,75% годовых.


«Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределённость относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России», — говорится в опубликованном после заседания совета директоров ЦБ сообщении.


С учётом этого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года со снижением до 4% в 2020 году.


Предыдущий совет директоров состоялся 26 октября, на нём не было принято никаких изменений. А 14 сентября — впервые с 2014 года — ЦБ решил повысить ключевую ставку на 0,25%, до 7,5% годовых. 


В сентябре НГС узнавал у экспертов, к чему приведёт решение Банка России по ключевой ставке. Последствием этого решения в октябре стало то, что банки подняли ставки по кредитам. 

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