В оперном ставят бродвейский мюзикл на музыку бывших участников группы ABBA

Российская премьера «Шахмат» состоится на новосибирской сцене, после этого спектакль будут показывать в Москве

Весной 2019 года на сцене Новосибирского театра оперы и балета впервые в России покажут мюзикл «Шахматы», музыку для которого написали бывшие участники шведской поп-группы АВВА.







НОВАТ работает над этой постановкой вместе с театральной компанией «Московский Бродвей».







«16 мая состоится премьера мюзикла "Шахматы" в НОВАТе, затем он будет перенесен на главную мюзикловую сцену Москвы — театр МДМ, <...> где начнётся его ежедневный прокат», — рассказали в Новосибирском театре оперы и балета.







Мюзикл «Шахматы» (Chess) был создан в 1984 году. Он рассказывает о поединке русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне холодной войны между СССР и США. Музыку к этой постановке написали бывшие участники группы ABBA Бьорн Ульвеуc и Бенни Андерссон, а автором текста стал Тим Райс, также создавший либретто к рок-опере «Иисус Христос — Суперзвезда».







«Уникальность первой российской постановки ["Шахмат"] в том, что над ней работает международная творческая команда, члены которой символически представляют два лагеря, ещё недавно находившихся по разные стороны "железного занавеса"», — цитируют в НОВАТе театрального продюсера Дмитрия Богачева — представителя компании «Московский Бродвей».







В оперном театре со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Кехмана пояснили, что НОВАТ впервые поставит на своей сцене настоящий бродвейский мюзикл. «В новосибирском театре есть успешный опыт постановок в жанре мюзикла, но создание спектакля отвечающего "золотому бродвейскому стандарту" — вызов для академического театра», — пояснил Кехман.







Над оригинальной российской постановкой «Шахмат» работают режиссер Линдси Познер, музыкальный руководитель и дирижёр Джон Ригби, художники-постановщики Глеб Фильштинский, Вячеслав Окунев, хореограф Ирина Кашуба, художник по свету Александр Сиваев. В ноябре 2018 года в Москве состоится всероссийский кастинг артистов в труппу этого мюзикла, сообщили в НОВАТе.





Продажа билетов на премьеру «Шахмат» на сайте театра ещё не открыта.





Также в НОВАТе сейчас готовятся к премьерному показу оперы для малышей «Терем-теремок» в постановке Вячеслава Стародубцева. Этот спектакль станет первой оперой для дошкольников в современном репертуаре — до него маленьких новосибирцев пускали только на балет. НГС побывал на первой репетиции в костюмах.