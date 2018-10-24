Сибирячку задержали за мошенничество со щенками шпица

Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Новосибирска, которая продавала через интернет породистых собак.



По данным полиции, женщина размещала в интернете объявления о продаже щенков, а затем просила потенциальных покупателей внести предоплату на банковскую карту. После этого подозреваемая переставала выходить на связь. Таким образом ей удалось обмануть двух жительниц Центрального района — на 19 и на 11 тысяч рублей.



«Порода щенков — шпиц», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области. Существовали собаки или нет, в ведомстве уточнить не смогли. Отмечается, что подозреваемая уже была судима за аналогичное преступление.

