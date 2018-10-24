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Город

Сибирячку задержали за мошенничество со щенками шпица

Она размещала объявления и брала за породистых щенков предоплату

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    Подозреваемая переставала выходить на связь после того, как получала деньги

    Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Новосибирска, которая продавала через интернет породистых собак.

    По данным полиции, женщина размещала в интернете объявления о продаже щенков, а затем просила потенциальных покупателей внести предоплату на банковскую карту. После этого подозреваемая переставала выходить на связь. Таким образом ей удалось обмануть двух жительниц Центрального района — на 19 и на 11 тысяч рублей.

    «Порода щенков — шпиц», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области. Существовали собаки или нет, в ведомстве уточнить не смогли. Отмечается, что подозреваемая уже была судима за аналогичное преступление.

    Возбуждены уголовные дела по статье ч. 2 ст.159 УК РФ — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

    Новосибирские мошенники часто придумывают новые схемы. В конце прошлого года полиция искала трех женщин, которые под видом врачей и работников пенсионного фонда украли у пенсионеров почти миллион рублей

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    Александра Трофименко
    Фото: архив НГС

    ТЕКСТ

    Александра Трофименко

    ТЕГИ

    мошенницащенкиполиция

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    КОММЕНТАРИИ (15) Обсудить
    жрака
    24 окт 2018 в 14:54
    +7 -9
    а нечего покупать этих недособак. на улице полно бездомных, их и подбирайте! но нет же, народец любит понтоваться, покупать в кредит собак и автоведра, которые не в состоянии хотя бы раз в месяц помыть. так и ездят - оборванные и чумазые. а у самого у меня авто бизнес-класса и русская борзая собака, с которой я на охоту езжу
    Абалдуй Задротов
    24 окт 2018 в 14:43
    +12 -0
    Уже на всём деньги делают жулики, даже на друзьях наших меньших кошках и собаках! Посадить её надо за такие дела!
    Не горячитесь
    24 окт 2018 в 15:01
    +6 -3
    Друзей не покупают, хотя кто как
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