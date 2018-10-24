Сибирячку задержали за мошенничество со щенками шпица

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Подозреваемая переставала выходить на связь после того, как получала деньги
Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Новосибирска, которая продавала через интернет породистых собак.
По данным полиции, женщина размещала в интернете объявления о продаже щенков, а затем просила потенциальных покупателей внести предоплату на банковскую карту. После этого подозреваемая переставала выходить на связь. Таким образом ей удалось обмануть двух жительниц Центрального района — на 19 и на 11 тысяч рублей.
«Порода щенков — шпиц», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области. Существовали собаки или нет, в ведомстве уточнить не смогли. Отмечается, что подозреваемая уже была судима за аналогичное преступление.
Возбуждены уголовные дела по статье ч. 2 ст.159 УК РФ — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Новосибирские мошенники часто придумывают новые схемы. В конце прошлого года полиция искала трех женщин, которые под видом врачей и работников пенсионного фонда украли у пенсионеров почти миллион рублей.
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Александра Трофименко
Фото: архив НГС
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