Директор «Карачинского источника» и его жена погибли в лобовом ДТП на трассе

Их маленькие дети сейчас находятся в реанимации

Исполнительному директору «Карачинского источника» Виктору Салину исполнилось бы 42 года. Его жене Татьяне было 37 лет
Исполнительному директору «Карачинского источника» Виктору Салину исполнилось бы 42 года. Его жене Татьяне было 37 лет

Сегодня утром на трассе «Иртыш» в Новосибирской области в жуткой аварии погибли трое человек, в том числе исполнительный директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна. Их дочь и сын сейчас находятся в реанимации.


Авария случилась около 8 утра в Убинском районе — на 1246-м километре трассы Р-254 «Иртыш», рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области. По информации полиции, 41-летний водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Ist.


На месте аварии скончался 52-летний водитель «Тойоты». Позже в больнице скончались водитель «Ниссана» и пассажирка — его 37-летняя жена. В аварии пострадали также двое детей.


«Трое доставлены в больницу. Из них двое детей — мальчик и девочка 7 и 11 лет — они в данный момент находятся в реанимации, у них переломы, в стабильном состоянии. 


Третий участник [ДТП], который попал в больницу, женщина, она в данный момент находится в операционной», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.


По словам очевидцев, в аварии погибли один из руководителей санатория «Озеро Карачи» и его супруга. 


В отделе по связям с общественностью ООО «Карачинский источник» НГС подтвердили, что в аварии погибли исполнительный директор компании «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна. Компания «Карачинский источник» также управляет санаторием «Озеро Карачи».


Родственница погибших анонимно рассказала корреспонденту НГС в переписке «ВКонтакте», что Татьяна Салина работала учителем английского языка в школе.


«Мы сами ждём всю информацию. Ничего пока неизвестно. В больницу ранее звонили, по телефону никакой информации не дают. Поэтому ждём, что скажут родители [погибших]», — объяснила родственница жертв автокатастрофы.


В ГУ МВД добавили, что сотрудники Госавтоинспекции ещё устанавливают обстоятельства и причины аварии.


Неделю назад, 16 октября, в аварии в Новосибирске пострадала семейная пара — муж умер на месте, а жену положили в больницу. Их дочь Ксения Данилова всё ещё ищет свидетелей смертельного ДТП — на перекрёстке, где произошла авария, нет камер, и получить видео происшествия нельзя.

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