Директор «Карачинского источника» и его жена погибли в лобовом ДТП на трассе

Их маленькие дети сейчас находятся в реанимации

Исполнительному директору «Карачинского источника» Виктору Салину исполнилось бы 42 года. Его жене Татьяне было 37 лет

Сегодня утром на трассе «Иртыш» в Новосибирской области в жуткой аварии погибли трое человек, в том числе исполнительный директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна. Их дочь и сын сейчас находятся в реанимации.







Авария случилась около 8 утра в Убинском районе — на 1246-м километре трассы Р-254 «Иртыш», рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области. По информации полиции, 41-летний водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Ist.







На месте аварии скончался 52-летний водитель «Тойоты». Позже в больнице скончались водитель «Ниссана» и пассажирка — его 37-летняя жена. В аварии пострадали также двое детей.





«Трое доставлены в больницу. Из них двое детей — мальчик и девочка 7 и 11 лет — они в данный момент находятся в реанимации, у них переломы, в стабильном состоянии.





Третий участник [ДТП], который попал в больницу, женщина, она в данный момент находится в операционной», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.







По словам очевидцев, в аварии погибли один из руководителей санатория «Озеро Карачи» и его супруга.





В отделе по связям с общественностью ООО «Карачинский источник» НГС подтвердили, что в аварии погибли исполнительный директор компании «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна. Компания «Карачинский источник» также управляет санаторием «Озеро Карачи».







Родственница погибших анонимно рассказала корреспонденту НГС в переписке «ВКонтакте», что Татьяна Салина работала учителем английского языка в школе.







«Мы сами ждём всю информацию. Ничего пока неизвестно. В больницу ранее звонили, по телефону никакой информации не дают. Поэтому ждём, что скажут родители [погибших]», — объяснила родственница жертв автокатастрофы.







В ГУ МВД добавили, что сотрудники Госавтоинспекции ещё устанавливают обстоятельства и причины аварии.







Неделю назад, 16 октября, в аварии в Новосибирске пострадала семейная пара — муж умер на месте, а жену положили в больницу. Их дочь Ксения Данилова всё ещё ищет свидетелей смертельного ДТП — на перекрёстке, где произошла авария, нет камер, и получить видео происшествия нельзя.

