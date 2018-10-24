Автобусы привезли в Новосибирск мигрантов — водителям грозит 21 штраф

Рейд по выявлению мигрантов проводился 22 октября





Сотрудники полиции провели в Новосибирске рейд по проверке мигрантов. За один вечер им попался 21 нелегал из Средней Азии.





Акция проводилась 22 октября, полиция работала вместе с управлением Ространснадзора.





«При проведении мероприятий на улице Хилокской было остановлено два автобуса, в котором находилось 108 жителей стран Средней Азии. В ходе проверки указанных лиц сотрудники полиции составили 42 административных протокола, 21 из которых — по факту нарушения иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Кроме того, был составлен 21 протокол в отношении водителей автобусов, которые незаконно перевозили мигрантов.





«3 административных протокола было составлено сотрудниками Ространснадзора, один по факту выпуска транспортного средства без технического средства контроля и два по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 11.29 КоАП Российской Федерации (Осуществление международных перевозок без разрешения)», — добавили в пресс-службе областного МВД.





Штрафы получили не только мигранты, но и водители автобусов





В конце сентября двое новосибирцев отправились в колонию за оформление поддельных документов для иностранцев — осуждённые незаконно зарегистрировали на территории России около 300 человек. А в мае Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор гражданину Узбекистана и гражданке России, которых обвиняли в организации незаконной миграции.

