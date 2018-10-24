Власти предложили пустить троллейбус № 10 на Красный проспект
Сейчас троллейбус разворачивается на Доме Ленина и едет обратно на Октябрьскую магистраль
Новосибирский Центр управления городским автоэлектротранспортом предложил продлить схему движения троллейбуса
Жителей города просят высказать своё мнение на сайте центра.
«Для улучшения транспортного обслуживания жителей города, в целях повышения безопасности дорожного движения планируется продлить путь следования троллейбусного маршрута
В начале сентября центр выносил на обсуждении предложение пустить ещё один маршрут до Затулинки.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)