Власти предложили пустить троллейбус № 10 на Красный проспект

Сейчас троллейбус разворачивается на Доме Ленина и едет обратно на Октябрьскую магистраль

На маршруте хотят добавить несколько остановок
На маршруте хотят добавить несколько остановок


Новосибирский Центр управления городским автоэлектротранспортом предложил продлить схему движения троллейбуса № 10.


Жителей города просят высказать своё мнение на сайте центра.


«Для улучшения транспортного обслуживания жителей города, в целях повышения безопасности дорожного движения планируется продлить путь следования троллейбусного маршрута № 10 "Сад имени Дзержинского – Дом Ленина" от остановочного пункта "Дом Ленина" до остановочного пункта "Муниципальный банк"», — предлагают в ЦУГАЭТе.


Красным отмечена схема, по которой предлагают продлить маршрут
Красным отмечена схема, по которой предлагают продлить маршрут


В начале сентября центр выносил на обсуждении предложение пустить ещё один маршрут до Затулинки.

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