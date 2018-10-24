Холода подкосили: новосибирцы стали чаще простывать

Но эпидемиологический порог пока не превышен

Планируется привить более 50% населения региона





Специалисты областного Роспотребнадзора зафиксировали сезонный рост заболеваемости ОРВИ.





«Показатель составил 57,1 на 10 тысяч населения», — сообщили в пресс-службе ведомства. За неделю показатель незначительно вырос — тогда специалисты фиксировали 56,9 случая заболевания на 10 тысяч новосибирцев.





Ни одного случая заболевания гриппом в регионе пока не выявлено.







В начале недели в правительстве Новосибирской области представили данные по заболеваемости ОРВИ в образовательных учреждениях. Областной министр образования Сергей Федорчук сообщал, что была частично приостановлена деятельность в 21 детском саду и 2 школах. «Образовательных учреждений, в которых деятельность полностью остановлена, нет», — заявил министр.





Сейчас в области продолжается прививочная кампания от гриппа. В 940 пунктах вакцину от гриппа можно поставить с августа. Всего планируется привить 1,4 миллиона жителей, то есть более 50% населения региона.