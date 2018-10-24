Холода подкосили: новосибирцы стали чаще простывать
Но эпидемиологический порог пока не превышен
Специалисты областного Роспотребнадзора зафиксировали сезонный рост заболеваемости ОРВИ.
«Показатель составил 57,1 на 10 тысяч населения», — сообщили в пресс-службе ведомства. За неделю показатель незначительно вырос — тогда специалисты фиксировали 56,9 случая заболевания на 10 тысяч новосибирцев.
Ни одного случая заболевания гриппом в регионе пока не выявлено.
В начале недели в правительстве Новосибирской области представили данные по заболеваемости ОРВИ в образовательных учреждениях. Областной министр образования Сергей Федорчук сообщал, что была частично приостановлена деятельность в 21 детском саду и 2 школах. «Образовательных учреждений, в которых деятельность полностью остановлена, нет», — заявил министр.
Сейчас в области продолжается прививочная кампания от гриппа. В 940 пунктах вакцину от гриппа можно поставить с августа. Всего планируется привить 1,4 миллиона жителей, то есть более 50% населения региона.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александра Трофименко
Фото Ольги Бурлаковой