Цены подросли: на новосибирских АЗС продолжают дорожать бензин и солярка

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Бензин за неделю вырос в цене в среднем на 2 копейки
Аналитики Новосибирскстата подсчитали, на сколько за неделю, с 15 по 22 октября, выросли средние цены на бензин и дизельное топливо.
«На прошедшей неделе в Новосибирске продолжился рост цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Дизельное топливо прибавило в цене сразу 19 копеек (0,4%), автомобильный бензин повысился на 0,1%», — сообщают аналитики.
По средним данным на 22 октября, литр бензина стоил 41,65 рубля — это на 2 копейки дороже, чем 15 октября, и на 12 копеек больше, чем 8 октября.
Дизельное топливо в среднем стоит 45,9 рубля, хотя 15 октября оно стоило 45,71 рубля, а 8 октября — ещё на 13 копеек дешевле.
«На наблюдаемых АЗС самый недорогой бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене 40,10 рубля за литр, марки АИ-95 — 42,95 рубля за литр, марки АИ-98 — 47,20 рубля за литр, дизельное топливо — 45,10 рубля за литр», — отметили в Новосибирскстате.
На прошлой неделе стало известно, что как минимум в двух сетях АЗС стоимость бензина и солярки выросла значительнее: дизельное топливо подорожало на 1 рубль, бензин — на 30–70 копеек.
В октябре Счётная палата РФ заявила, что с 1 января 2019 года цены на бензин могут резко пойти вверх — по подсчётам нефтетрейдеров, стоимость литра топлива может подорожать на 4,4 рубля.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
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