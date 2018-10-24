24 октября среда
СЕЙЧАС +2°С

Сейчас в Новосибирске

+2°

ясная погода Ощущается как -1

4 м/с, южный
756мм
76%
Подробнее
Пробки 4/10
usd 65.31
eur 74.86

Темы

СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 65.31
eur 74.86
Экономика

Цены подросли: на новосибирских АЗС продолжают дорожать бензин и солярка

Но значительного роста цен ждут только в начале следующего года

Поделиться

4 628
57 Обсудить

Все новости

    Все новости

    Бензин за неделю вырос в цене в среднем на 2 копейки

    Аналитики Новосибирскстата подсчитали, на сколько за неделю, с 15 по 22 октября, выросли средние цены на бензин и дизельное топливо.

    «На прошедшей неделе в Новосибирске продолжился рост цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Дизельное топливо прибавило в цене сразу 19 копеек (0,4%), автомобильный бензин повысился на 0,1%», — сообщают аналитики.

    По средним данным на 22 октября, литр бензина стоил 41,65 рубля — это на 2 копейки дороже, чем 15 октября, и на 12 копеек больше, чем 8 октября.

    Дизельное топливо в среднем стоит 45,9 рубля, хотя 15 октября оно стоило 45,71 рубля, а 8 октября — ещё на 13 копеек дешевле.

    «На наблюдаемых АЗС самый недорогой бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене 40,10 рубля за литр, марки АИ-95 — 42,95 рубля за литр, марки АИ-98 — 47,20 рубля за литр, дизельное топливо — 45,10 рубля за литр», — отметили в Новосибирскстате.

    На прошлой неделе стало известно, что как минимум в двух сетях АЗС стоимость бензина и солярки выросла значительнее: дизельное топливо подорожало на 1 рубль, бензин — на 30–70 копеек

    В октябре Счётная палата РФ заявила, что с 1 января 2019 года цены на бензин могут резко пойти вверх — по подсчётам нефтетрейдеров, стоимость литра топлива может подорожать на 4,4 рубля. 

    Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

    Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня. 

    Елена Громкова
    Фото Густаво Зырянова

    ТЕКСТ

    Елена Громкова

    ТЕГИ

    бензинсоляркадизельное топливорост цен

    Поделиться

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
    КОММЕНТАРИИ (57) Обсудить
    Директор Завода (Ржака)
    24 окт 2018 в 13:16
    +4 -30
    Изза19 копеек готовы удавиться.если для кого-то это деньги, то советую таким задуматься, зачем он владеет автоведром
    Hаталья
    24 окт 2018 в 13:15
    +25 -3
    Слов нет,,,,, от этих новостей нервы на пределе!
    Валерьич
    24 окт 2018 в 13:14
    +23 -3
    Вот так!!(((. И Слава Путина что бензин до конца года не будет дорожать , им непочем !!!
    Комментировать

    По теме

      СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

      Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

      Круглосуточный телефон службы новостей +7 923 157 00 00

      Читайте также