Цены подросли: на новосибирских АЗС продолжают дорожать бензин и солярка

Аналитики Новосибирскстата подсчитали, на сколько за неделю, с 15 по 22 октября, выросли средние цены на бензин и дизельное топливо.

«На прошедшей неделе в Новосибирске продолжился рост цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Дизельное топливо прибавило в цене сразу 19 копеек (0,4%), автомобильный бензин повысился на 0,1%», — сообщают аналитики.

По средним данным на 22 октября, литр бензина стоил 41,65 рубля — это на 2 копейки дороже, чем 15 октября, и на 12 копеек больше, чем 8 октября.